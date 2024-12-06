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▲陪伴台灣消費者超過20年的品牌「來一客」，以創新姿態進軍即食料理市場，推出全新系列「來一客料理包」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲來一客料理餐（售價68元)，主餐可選紅酒燉牛肉或上湯獅子頭。（圖／家樂福提供）

▲期間限定在家樂福內湖店、經國店、文心店、鼎山店購買兩顆以上法式大圓麵包，免費分切麵包佐，以及贈送「來一客紅酒燉牛肉」一盤。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「寶可夢冬季嘉年華」推出系列食飲為一大亮點，商品包裝上有皮卡丘、小火龍、卡比獸、伊布等寶可夢Q萌登場。（圖／7-11提供）

家樂福生鮮複合式又升級了！考量即食料理市場在疫情後逐漸崛起，來一客推出全新料理包「紅酒燉牛肉」、「上湯獅子頭」，並與家樂福合作推出生鮮複合式三種創新吃法，今（6）日起開賣兩款68元便當、來一客法式佐搭料理、來一客方便代客煮等服務，便當包含主餐、白飯以及兩款配菜，最低只要68元吃超飽。陪伴台灣消費者超過20年的品牌「來一客」，以創新姿態進軍即食料理市場，推出全新系列「來一客料理包」，共計推出兩款口味，「上湯獅子頭」以濃郁豬骨高湯和新鮮白菜為基底，選用肉筋少、油脂適中的豬後腿肉，重現廚師級的經典功夫菜料理；「紅酒燉牛肉」使用每頭牛僅有兩片的特選牛腩，經長時間慢燉至軟嫩入味，調配出法式經典料理。為讓顧客能更全面地體驗「來一客料理包」的多元中式與法式佐搭餐吃法，家樂福攜手來一客，即起至12月13日推出生鮮複合式三種創新吃法：（一）「來一客餐弁當」：家樂福內湖店期間限定，上午11:30~01:00自助餐區推出來一客料理餐（售價68元)，主餐可選紅酒燉牛肉或上湯獅子頭，搭配兩道產銷履歷蔬菜與飯食。（二）「來一客法式佐搭料理」：購買兩顆以上法式大圓麵包，免費分切麵包佐，以及贈送「來一客紅酒燉牛肉」一盤，可以體驗法式料理的經典美味（三）「來一客方便代客煮」：期間限定在家樂福內湖店活動期間下午02:00開始推出，顧客在購買喜愛的泡麵品牌與口味，可再加價49元搭配來一客紅酒燉牛肉烹調成乾拌麵，或者選擇上湯獅子頭加入泡麵烹調成濃郁湯麵，體驗泡麵多重搭配吃法。此外，7-11即起推出新一波「寶可夢冬季嘉年華」，包裝上有皮卡丘、小火龍、卡比獸、伊布等寶可夢Q萌登場，鮮食團隊更前往日本超商切磋交流，全新開發日式和風洋食，帶來原汁原味的「和風漢堡餐」，漢堡採日本配方經典黃金比例，搭配特調洋蔥醬，飽滿厚實口感讓人無法抗拒。另一款「歐姆蛋包飯飯糰」以四種番茄特調，正宗日式蛋包飯酸甜療癒。還有全新捲餡土司結構「奶酥捲餡土司」，奶酥香氣四溢，土司體鬆軟Q彈，可作為早餐或是午茶小點。另外皮卡丘也躍上「御料小館韓風洋釀炸雞」、「鮪魚洋芋溏心蛋三明治」嶄新包裝，同時推出「寶可夢玉米餅串連包濃湯風味」。適合歲末團聚與好友分享的美味零食。