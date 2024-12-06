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曼斐斯灰熊球星Ja Morant在今（6）日與沙加緬度國王之戰，第四節對DeMar DeRozan一次犯規引發爭議，最終因累積兩次技術犯規遭驅逐出場。比賽結束後，裁判組長Pat Fraher坦承Morant那次防守犯規判決並不正確，應該被撤銷。事件發生在比賽第四節中段，當時國王DeRozan在低位單打嘗試轉身跳投，而Morant貼身防守，並未起跳封蓋。然而，裁判仍然判Morant犯規，引發了他的強烈不滿。隨後，Morant走向板凳區，似乎用手指著裁判並使用粗俗語言，導致他吃到第二次技術犯規而被驅逐出場。對於這次爭議判罰，裁判組長 Fraher 在賽後接受採訪時表示：「在當時狀況，裁判認為Morant在DeRozan投籃時有碰撞，但影片回放顯示，Morant站在合法的防守位置合法，這次犯規判決應該被取消。」Morant被趕出場，灰熊主帥Taylor Jenkins對此表達了不滿情緒，助教甚至不得不將他拉住，以避免衝突進一步擴大。儘管 Morant此戰表現掙扎，全場13投僅2中，僅拿下8分，但最終灰熊還是以115：110擊敗國王。灰熊贏球過程一波三折，當Morant遭驅逐時，比分一度被追平，但灰熊隨後打出一波6：0的攻勢再次取得領先，並穩住優勢直到比賽結束。主帥Jenkins在賽後表示：「Morant今天試圖找回狀態，但就是無法進入比賽節奏。不過我們的球隊很清楚該做什麼，這就是我們一直強調的重點。」這場勝利讓灰熊的戰績提升至15勝8敗，與休士頓火箭和達拉斯獨行俠並列西區第二。反觀國王隊，在本場失利後，戰績為10勝13負，暫時無緣附加賽區。