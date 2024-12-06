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越南首都河內長年被有毒霧霾籠罩，當局指出，三分之二的污染源來自汽機車廢氣排放。為了降低空氣污染的影響，越南政府推出新計劃，2030年時，全國機車銷售的機車中，四分之一必須是電動機車，誓言推動綠色交通革命。2023年電動機車僅占越南機車銷量的9%，價格最低只要500美元（，加上維護成本低，正逐漸吸引大量學生投入這場變革。數據顯示，當地80%的電動機車騎士是學生，他們成了推動綠色交通的中堅力量。同時，越南最大的民營企業Vingroup旗下出租車公司，也在主要城市部署數千輛電動機車，提供載客服務，成為城市污染減排的重要一環。不僅如此，越南本土電動機車新創企業Selex，更得到亞洲開發銀行的支持，與物流巨頭來贊達和敦豪合作，將電動機車應用在物流配送，實現低碳運輸。Selex創始人阮友福則呼籲政府加大政策支持，建議豁免電動機車的車輛註冊費，進一步降低購買門檻。他強調「電動機車有助於環保，但普及化需要政府更多的資金投入。」