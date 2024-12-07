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大谷翔平在2024年賽季達成「50轟50盜」的史詩紀錄，這部分是因為他天生神力、天賦百年難的一遇，部分也是因為他今年因傷不能上場投球，所以可以全力跑壘和專注在打擊上，讓他有機會達成鬼神成就。前賽揚獎強投Jake Peavy就認為，大谷翔平明年會成為道奇隊最強的先發投手，而他也相信這位日籍投手最終會拿到屬於自己的賽揚獎。明年賽季大谷翔平有機會重回「二刀流」身分，外界也很關注他是否會有挑戰賽揚獎的機會。他生涯自責分率3.01，每9局三振率次數為11.4次，相當傑出。其目前最近賽揚獎的一年是在2022年，他15勝9敗、防禦率2.33，美聯賽揚獎排名第4。Jake Peavy認為，大谷翔平絕對有這個天賦角逐賽揚獎，前者曾在2007年為教士隊效力時拿下過賽揚獎。這位前大聯盟強投舉2023年WBC經典賽最後打席為例，大谷用速球和滑球解決掉Mike Trout，率領日本隊奪冠，同時也展現自己投球的能耐。「他在投手丘上就是一頭鬥犬。」Peavy直言，大谷翔平在2021-23年這3季共拿到34勝，防禦率僅2.84，還是在他要兼顧打擊的情況下所投出的，簡直不可思議。他認為明年大谷的目標就是賽揚獎，因為如今已經沒有什麼夠份量的榮譽是他還沒拿到的了。Peavy斷定大谷翔平明年會變成道奇隊的一號先發，也相信後者若是在狀況到位的情況下，可以和任何投手匹敵，包括Gerrit Cole和Zack Wheeler。