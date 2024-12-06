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▲台中市議員江肇國批評市府對市籍作家楊双子獲國際大獎一事漠視冷落。（圖／江肇國提供，2024.12.06）

台中市籍作家楊双子以「臺灣漫遊錄」獲得美國國家圖書獎，成為台灣文壇第一人，市議員江肇國批評文化局僅在自家臉書粉專表示祝賀。同樣是台灣之光，市長盧秀燕「會衝去機場擁抱楊勇緯，卻不肯打一通電話給楊双子」，充分展現對文學創作者的漠視。楊双子的「臺灣漫遊錄」，2020年出版後獲得金鼎獎、巫永福文學獎。小說呈現上世紀30年代台灣社會的景象，故事中同叫「千鶴」但背景迥異的台灣、日本兩名女性，一起展開豐富的台灣鐵道旅行。書中透過兩人互動，展現殖民者與被殖民者之間的複雜關係。2023年出版日文版後，深獲日本讀者喜愛，不僅獲第10屆日本翻譯大賞，市場更累計印破萬本。「紐約時報」書評指，這是一本討論殖民權力的俄羅斯娃娃，展現小說中的小說、翻譯裡的翻譯。「臺灣漫遊錄」英文版Taiwan Travelogue，上月20日在美國紐約獲頒第75屆美國國家圖書獎翻譯文學大獎，是第1本獲獎的台灣文學作品。市議員江肇國今（6）日於市政總質詢中指出，楊双子不僅為台灣文學寫下歷史，更將台中推向國際。但市府的事件處理極其被動，文化局僅透過自家臉書粉專表示祝賀，對於後續表揚與合作缺乏規劃，相較不斷強調加碼運動員獎金，「市長盧秀燕會衝去機場擁抱楊勇緯，卻不肯打一通電話給楊双子」，市府對如此重大的成就無感，是對文學創作者的輕視，更是對城市文化價值的忽視。江肇國說，楊双子並非來自富裕家庭，憑著對文學的熱愛持續創作，2015年獲台中文學獎，市府與文化局對市級作家毫不重視，未能真正支持在地創作者，以及書寫台中的文學創作，不僅缺乏長期補助計畫，連圖書館書籍採購都沒有！相較文化部不僅有青年創作補助、翻譯出版獎勵計畫獎助、國家藝術基金的長年支持，更早已為楊双子專簽獎金，中市府的作為遲緩又敷衍，與運動員專簽處理獎金形成鮮明對比。文化局表示，楊双子為第4屆台中文學獎散文組第一名及小說組第三名的雙料得主，市府近年邀請她擔任台中文學季講座主講人、書寫台中城寫作工作坊講師、主題特展「四維街1號-楊双子筆下的女子宿舍」策展人及推廣活動主講人等。楊双子獲獎後，文化局隨即依據《台中市傑出人士獎章及市鑰頒給實施要點》，籌備市民榮譽獎章頒發事宜，以表揚其於文學上之貢獻。未來將持續編列經費預算推動文學發展與扎根，並洽談台中特色出版事宜。