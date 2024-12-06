台中市籍作家楊双子以「臺灣漫遊錄」獲得美國國家圖書獎，成為台灣文壇第一人，市議員江肇國批評文化局僅在自家臉書粉專表示祝賀。同樣是台灣之光，市長盧秀燕「會衝去機場擁抱楊勇緯，卻不肯打一通電話給楊双子」，充分展現對文學創作者的漠視。
楊双子的「臺灣漫遊錄」，2020年出版後獲得金鼎獎、巫永福文學獎。小說呈現上世紀30年代台灣社會的景象，故事中同叫「千鶴」但背景迥異的台灣、日本兩名女性，一起展開豐富的台灣鐵道旅行。書中透過兩人互動，展現殖民者與被殖民者之間的複雜關係。
2023年出版日文版後，深獲日本讀者喜愛，不僅獲第10屆日本翻譯大賞，市場更累計印破萬本。「紐約時報」書評指，這是一本討論殖民權力的俄羅斯娃娃，展現小說中的小說、翻譯裡的翻譯。「臺灣漫遊錄」英文版Taiwan Travelogue，上月20日在美國紐約獲頒第75屆美國國家圖書獎翻譯文學大獎，是第1本獲獎的台灣文學作品。
市議員江肇國今（6）日於市政總質詢中指出，楊双子不僅為台灣文學寫下歷史，更將台中推向國際。但市府的事件處理極其被動，文化局僅透過自家臉書粉專表示祝賀，對於後續表揚與合作缺乏規劃，相較不斷強調加碼運動員獎金，「市長盧秀燕會衝去機場擁抱楊勇緯，卻不肯打一通電話給楊双子」，市府對如此重大的成就無感，是對文學創作者的輕視，更是對城市文化價值的忽視。
江肇國說，楊双子並非來自富裕家庭，憑著對文學的熱愛持續創作，2015年獲台中文學獎，市府與文化局對市級作家毫不重視，未能真正支持在地創作者，以及書寫台中的文學創作，不僅缺乏長期補助計畫，連圖書館書籍採購都沒有！相較文化部不僅有青年創作補助、翻譯出版獎勵計畫獎助、國家藝術基金的長年支持，更早已為楊双子專簽獎金，中市府的作為遲緩又敷衍，與運動員專簽處理獎金形成鮮明對比。
文化局表示，楊双子為第4屆台中文學獎散文組第一名及小說組第三名的雙料得主，市府近年邀請她擔任台中文學季講座主講人、書寫台中城寫作工作坊講師、主題特展「四維街1號-楊双子筆下的女子宿舍」策展人及推廣活動主講人等。楊双子獲獎後，文化局隨即依據《台中市傑出人士獎章及市鑰頒給實施要點》，籌備市民榮譽獎章頒發事宜，以表揚其於文學上之貢獻。未來將持續編列經費預算推動文學發展與扎根，並洽談台中特色出版事宜。
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2023年出版日文版後，深獲日本讀者喜愛，不僅獲第10屆日本翻譯大賞，市場更累計印破萬本。「紐約時報」書評指，這是一本討論殖民權力的俄羅斯娃娃，展現小說中的小說、翻譯裡的翻譯。「臺灣漫遊錄」英文版Taiwan Travelogue，上月20日在美國紐約獲頒第75屆美國國家圖書獎翻譯文學大獎，是第1本獲獎的台灣文學作品。
市議員江肇國今（6）日於市政總質詢中指出，楊双子不僅為台灣文學寫下歷史，更將台中推向國際。但市府的事件處理極其被動，文化局僅透過自家臉書粉專表示祝賀，對於後續表揚與合作缺乏規劃，相較不斷強調加碼運動員獎金，「市長盧秀燕會衝去機場擁抱楊勇緯，卻不肯打一通電話給楊双子」，市府對如此重大的成就無感，是對文學創作者的輕視，更是對城市文化價值的忽視。
江肇國說，楊双子並非來自富裕家庭，憑著對文學的熱愛持續創作，2015年獲台中文學獎，市府與文化局對市級作家毫不重視，未能真正支持在地創作者，以及書寫台中的文學創作，不僅缺乏長期補助計畫，連圖書館書籍採購都沒有！相較文化部不僅有青年創作補助、翻譯出版獎勵計畫獎助、國家藝術基金的長年支持，更早已為楊双子專簽獎金，中市府的作為遲緩又敷衍，與運動員專簽處理獎金形成鮮明對比。
文化局表示，楊双子為第4屆台中文學獎散文組第一名及小說組第三名的雙料得主，市府近年邀請她擔任台中文學季講座主講人、書寫台中城寫作工作坊講師、主題特展「四維街1號-楊双子筆下的女子宿舍」策展人及推廣活動主講人等。楊双子獲獎後，文化局隨即依據《台中市傑出人士獎章及市鑰頒給實施要點》，籌備市民榮譽獎章頒發事宜，以表揚其於文學上之貢獻。未來將持續編列經費預算推動文學發展與扎根，並洽談台中特色出版事宜。