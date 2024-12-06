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Temu和Shein這兩家以「超低價」著稱的中國電商巨頭，最近在越南大栽跟頭。兩家公司在12月5日因未能及時完成電子商務服務的註冊，宣布暫停在越南的業務。這是越南政府的一次「政策鐵拳」，也是外國電商在越南市場面臨的最大挑戰之一。事件起因於上個月越南工商部要求所有在當地運營的外國電商平台，必須在11月底前完成註冊，否則就會祭出網域封鎖和App下架的懲罰。Temu和Shein這兩家風靡全球的電商，在越南卻因沒及時遵守規定，業務遭到暫停。當地媒體指出，這次事件背後，不僅是註冊問題，還牽涉到這兩家公司長期採取低價策略和出售假貨。越南政府看不下去，這次直接介入，要求他們必須遵守相關規定。除註冊問題，越南國會上週還通過「增值稅法」修正案，根據新規定，所有在越南運營的外國電商平台都必須繳納增值稅。同時，政府呼籲取消低價進口商品的免稅規定。對於像Temu和Shein這樣的外國電商來說，此舉無疑是一記重擊。先前他們受益於免徵增值稅以及價值低於100 萬越南盾（約 1275 台幣）的進口商品免關稅政策，才能在越南市場迅速擴張，但這些紅利將成為過去。Temu和Shein之所以能在全球電商市場異軍突起，全靠販售低價商品，越南市場也不例外，許多消費者被超低價格吸引。但越南政府此次推出的這一系列政策，無疑在削弱兩家中國電商的成本優勢。未來，他們是否能在越南市場繼續低價策略，還是個未知數。隨著政策收緊，越南政府正試圖讓外國電商平台更加符合規範，並提供當地企業更多發展空間，這也意味著越南的電商市場可能迎來大洗牌。未來，不僅是Temu和 Shein，其他外國平台是否也會受到影響，值得持續關注。