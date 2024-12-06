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▲AcQUA源少年R.Y.G. 大秀復古風格的舞步，可望帶動新的流行。（圖／記者陳明安攝）

▲AcQUA源少年R.Y.G. 透露接下來到年底都會很忙，將在新北耶誕城與台南跨年演出。（圖／記者陳明安攝）

由林毓家、盧佾暘、李秉諭組成的AQUA源少年 R.Y.G.，日前推出充滿1970年代的復古迪斯可風的動感單曲〈Disco Night〉，期待掀起復古風潮，邀來「保庇天后」王彩樺站台，身為大前輩的她，也為3位小鮮肉鼓勵、打氣，表示〈Disco Night〉旋律很動感、舞蹈有記憶點，相信會有機會像她的〈保庇〉一樣，成為人人都愛的熱門舞曲。出身自《原子少年》的AQUA源少年，在隊長黃莑茗當兵、隊員之一須弘道到美國留學後，剩下的3人組成AQUA源少年 R.Y.G.，透露每個人要分擔的事務變多，而且事情要一起決定，面對媒體也要多講一點話、舞蹈走位會變不同等等。可是李秉諭強調：「他們兩位都沒有離開我們，也默默幫助我們，像弘道幫助我們練習這首歌曲的英文發音，莑茗還擔任作詞人。」粉絲一度擔心他們會不會就不再出新作，他們以〈Disco Night〉作為給粉絲們最好的答案，還透露現在也將為在新北耶誕城以及台南跨年的表演做準備，而台南跨年演出時須弘道會回來，因此會變成4個人一起跳，舞步又會有新的更動，其實到年底之前都會很忙。提到與王彩樺的緣分，裡面跟她最熟的是林毓家，之前和她合演了一部《恨女的逆襲》，可是彼此沒有對手戲，儘管如此，王彩樺對大家都很溫暖，特別看到他們這些年輕新秀有時候自覺演出不理想、心情欠佳，她就會來提醒他們要放輕鬆、相信自己，讓林毓家直呼：「相信自已這句話，我就放在心裡了。」他很希望下次有機會能跟王彩樺對到戲，但被問到她有沒有要介紹女兒跟他認識，他笑道：「目前沒有。」AQUA源少年 R.Y.G.成員都是千禧年後才出生，所以〈Disco Night〉的場景讓他們大開眼界，像是穿越回了40多年前，盧佾暘透露本身就很喜歡經典老車或黑膠唱片等復古的東西，林毓家則覺得場景布置太厲害，讓他相信自己就身處1970年代，連一旁的道具都很細心，像是報紙上還會印著當年發生的事件等等，很有感覺。