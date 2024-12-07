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▲來自韓國釜山的台北超人氣韓式料理料韓男帶來招牌韓國熟成烤五花肉。（圖／高流提供）

▲《黑白大廚：料理階級大戰》引發熱議的「學餐名家」李美英廚師，將首度親臨今年下酒祭。（圖／高流提供）

▲高雄鹹酥雞節去年活動吸引10萬人次參與，今明兩天也將於高雄大遠百展開。（圖／高雄市觀光局提供）

▲世界12強棒球賽金牌英雄陳柏清也將到高雄鹹酥雞節現場。（圖／台鋼雄鷹提供）

高雄流行音樂中心與韓國觀光公社共同主辦的「2024下酒祭feat.韓國」音樂市集活動，將於今（7）日、明（8）共兩日在海風廣場登場，預計10組台、韓樂團，還有逾50個出攤品牌推出下酒菜。而因為《黑白大廚》而走紅的學餐名家李美英廚師，將於現場烹煮韓國道地料理，民眾可免費親臨體驗。另外，年年都吸引爆滿人潮的鹹酥雞嘉年華，也將於高雄大遠百前廣場開辦。高流執行長丁度嵐表示，樂團演出是下酒祭活動中最重要的元素之一，感謝今年韓國觀光公社精心選出standing egg 스탠딩 에그、9001나인티오원 、MGFF맥거핀、jisury club지소쿠리클럽，及來自濟州島的Staypuller 스테이플러，加上台灣的擊沈女孩DESTROYERS、粗大Band Thick Big Band、男子漢樂團及SAX MACHINE、旺福 WONFU，相信下酒祭常客會喜歡在海邊聽歌搖擺的氛圍。此外今年下酒祭與韓國合作，因此高雄流行音樂中心現場將有全台人氣特色韓式料理餐廳來到高雄，像是，還有，以及台北韓國熟成烤五花肉料韓男、台南韓式燒酒館KiDo기도、韓式私廚DODUGI 小偷食堂等。至於備受期待的同時亦有韓國現場料理安東燉雞試吃及 《魷魚遊戲》片中的韓式椪糖製作體驗。高流提醒，上述兩個限量試吃攤位，民眾皆需自備容器，現場攤位不提供任何一次性碗盤餐具，現場有環保循環餐具ZERO BOTTLE提民眾租借使用。韓國觀光公社也廣邀韓國各地觀光推廣部門及業者，於高雄流行音樂中心現場規劃韓國專區工作坊及集章闖關活動。像是冬季首爾下雪場景供拍照、K-FANS會員兌換限定桌曆、兒童韓服試穿、吉祥物Kingdom Friends虎宗、武熊見面會。大邱廣域市及釜山觀光公社分別帶來馬格利酒試飲、觀光巴士紙模型製作與釜山名產魚板、水年糕。濟州特別自治道更帶來經典海鮮拳頭飯糰及柑橘調酒等活動。另外，由高雄市政府觀光局主辦的年末最強台灣小吃派對「2024高雄鹹酥雞嘉年華」，同樣將於今明兩天（12月7、8日）在高雄大遠百廣場舉行，活動時間為下午3時至9時世界12強棒球賽金牌英雄陳柏清將於今日開幕場現身，另外啦啦隊女神「一粒」，也將到場共同大吃鹹酥雞。觀光局長高閔琳表示，今年活動集結近50家炸物名店，包括飯店品牌、經典台式炸物、異國風味、網路名店，還有更豐富的素食炸物。另有多場特色表演！8日有「猶大獅廚」炸物秀，另有將引爆全場的「雞群星會—變裝皇后秀」、「漂亮親親幫Mua Gang」的喜劇Talk秀等，建議搭乘高雄捷運至「三多商圈站」1號出口抵達大遠百。