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台灣證券交易所昨（6）日發布統計，台股12月6日發行量加權股價指數收盤為23193.27點，較上週的22262.50點上漲930.77點，漲幅約為4.18%。全體上市公司市場總值為新台幣74兆3,916.02億元，較上週增加3兆225.75億元，增幅約為4.24%。據統計，台灣50指數收盤為19,429.15點，較上週的18,452.56點上漲976.59點，漲幅約為5.29%，寶島股價指數收盤為26,238.74點，較上週的25,232.87點上漲1,005.87點，漲幅約為3.99%。針對產業別指數，資訊服務類指數上漲16.29%漲幅最大，玻璃陶瓷類指數下跌4.16%跌幅最大。本週集中交易市場總成交金額為1兆8435.72億元，成交金額前3名為半導體類4,983.77億元，占比近3成；電腦及週邊設備類2,407.69億元，占14.47%；電子零組件類2,225.79億元，占全體上市股票交易金額13.37%。證交所統計，累計今年年初開盤迄今共225個交易日，集中市場總成交金額為93兆7,131.33億元，市場日平均成交金額為4,165.03億元，股票成交量週轉率為118.67%，股票日平均成交量週轉率為0.53%。全體上市公司市場12月6日總值為新台幣74兆3,916.02億元，較上週市值71兆3,690.27億元增加3兆225.75億元，增幅約為4.24%。