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2024年世界羽聯（BWF）年終賽將於11日在中國杭州點燃戰火，各項目分組抽籤結果今（7）日正式出爐。「麟洋配」李洋／王齊麟國際賽最終戰被分在A組，爭取戰績前2名晉級4強，瞄準年終賽冠軍，期望為李洋生涯劃下完美句點。羽球年終總決賽僅邀年度最佳的8名（組）選手參賽，分為A、B兩組，小組賽各取前2名晉級4強。李洋／王齊麟靠著巴黎奧運金牌取得年終賽資格，他們曾於2020年奪得年終賽冠軍，而李哲輝／楊博軒則以年終賽積分排名順利拿下參賽門票。這次年終賽將是李洋宣布退休後與王齊麟最後一次國際賽並肩作戰，「麟洋配」被分入A組，對手有丹麥頭號種子Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen、馬來西亞大組合吳世飛／伊祖丁，以及台灣組合李哲輝／楊博軒。屆時小組賽將提前上演「台灣內戰」戲碼，為李洋「告別賽」增添不少看點。混雙方面，楊博軒／胡綾芳被分入「死亡之組」，同組對手包括中國頭號種子蔣振邦／魏雅欣、香港名將鄧俊文／謝影雪，以及今年巴黎奧運混雙金牌得主中國組合鄭思維／黃雅瓊。