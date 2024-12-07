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這次WBSC世界12強賽中華隊奪冠，讓擔任球隊牛棚教練的「建仔」王建民再次成為話題，關於他過去在大聯盟時期的成績，以及個人其個性都成為焦點。近期一則影片在網路上再次受到討論，當王建民在中華職棒賽季中，看到中信兄弟洋將「阿福」福來喜硬要促請裁決的逗趣畫面時，也會忍不住笑出來。王建民過去在洋基時期最被人稱讚的就是他的投球臺風穩健，個性沉穩，無論戰況如何、主審好球帶大小，他臉上的表情總是堅毅專注，也鮮少抱怨或顯露出負面情緒，搭配他的招牌伸卡球投給對方打，王牌架式十足，這一點和他搭檔過的捕手很多人都曾提過。不過就算是王建民也有他忍俊不禁的時候，像是之前在中信兄弟扮演「開心果」的洋將福來喜，常常會有一些讓人匪夷所思的搞笑動作，比如說：在完全沒有爭議的回合中促請裁決，製造意外的笑料。去年球季，福來喜是兄弟主戰捕手，在一場對上樂天桃猿的比賽，兄弟先發投手鄭浩均投出一顆「挖地瓜」的球，打者林立棒子已經忍住了，不過福來喜卻堅持指向一壘審，促請裁決，場邊的王建民看到這一幕，忍不主偷笑，也被畫面給捕捉到，甚至還低下頭去調整表情。中信兄弟官方頻道分享了這一則影片，並在下面解釋原委：「跟大家解釋一下笑點，原因是捕手福來喜很常請示裁判打者是否有揮棒，算是成為他的招牌動作之一，然而這次打者完全沒有揮棒，但捕手還是一直請示裁判，所以王建民教練才會笑得如此靦腆喔。」