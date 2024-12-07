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▲導演趙宣浩首度來台會影迷。（圖／記者陳雅蘭攝）

南韓戒嚴、解嚴的政治鬧劇雖然結束，但後續效應與彈劾總統尹錫悅的聲浪不減；好在部分韓星的工作不受影響，照樣出國完成事前談妥的工作，韓版電影《聽說》盧允瑞跟導演趙宣浩今（7）日一早抵台，下午4點一起現身位在西門町的戶外記者會，他們也是首組解嚴之後，在台公開露臉的韓國演藝工作者，但活動前官方表示不便回答敏感問題，但從2人的表情上可發現，心情不受國家動盪影響，全程笑容以對，看到粉絲遞信，盧允瑞也走過去收下，相當親民。盧允瑞今天首度來台，跟導演趙宣浩結束記者會後，將出席今、明2日的《聽說》映後活動，明天離開台灣返韓工作。《聽說》的記者會今天在「西門町樂聲影城廣場」舉行，因為是室外加上官方早早公開消息的關係，活動開始前，周邊就聚集許多圍觀粉絲，見到女神出面，紛紛給予尖叫聲熱情歡迎。盧允瑞今年24歲，在2022年參演李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬等大咖主演的電視劇《我們的藍調時光》正式出道，她在劇中飾演全校第一的優等生房英珠，卻在18歲時未婚懷孕，成功詮釋因年紀輕輕懷孕而感到混亂的角色心境，表現獲得不少好評；也成功拿下韓版《聽說》女主角。韓版《聽說》是翻拍自2009年由陳意涵、陳妍希、彭于晏主演的同名電影《聽說》，韓版故事講述龍俊（洪慶 飾）大學畢業後，因為沒有任何目標而感到苦惱，在母親的強迫下開始打工送便當的工作，沒想到卻遇見了他理想中的女孩夏天（盧允瑞 飾），發現她跟妹妹秋天（金珉周 飾）為聽障者，不過秋天努力為龍俊加油，希望他能和姊姊夏天好好發展。龍俊為了接近以手語說話的夏天，他努力去理解夏天想表達的話。就在龍俊以為和夏天變得親近時，夏天卻決定要遠離龍俊。韓版故事與台版的差異，差在「聽障奧運選手」的姊妹角色背景對調，台版是姊姊為聽障者。