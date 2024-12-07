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▲趙麗穎的紅毯打扮「御姐」風味十足，不過影迷們認為這套造型似乎並不上鏡，在直播的鏡頭下顯得身高有165公分的趙麗穎比例有所欠缺。（圖／趙麗穎工作室微博）

▲粉絲的偏激言論似乎已經觸怒趙麗穎的底線，隨即就在留言區發布了一條座標在新加坡的留言：「是我自己發的，IP是自己顯示的。別嘰歪了，晚安，夢裡什麼都有。」（圖／趙麗穎微博）

▲這則貼文發布的網域為北京，而非趙麗穎今晚所在的新加坡，粉絲見狀開始質疑該貼文並非她本人所寫。（圖／趙麗穎微博）

▲趙麗穎今年一口氣橫掃中國電視劇大獎「飛天獎」、「金鷹獎」的視后寶座和百花電影獎最佳女配角。（圖／大眾電影微博）

中國女星趙麗穎近年來在影視作品上表現出色，獲獎無數，不過昨（6）日出席新加坡電影節時，走紅毯時所穿的禮服卻引來影迷們的嫌棄，認為這身扮相完全暴露了她的缺點，直言批評：「好土氣」、「好像服務生」氣得粉絲一邊反擊一邊檢討她的工作室，沒想到趙麗穎直接發文表示自己很愛這套造型，見到有粉絲質疑該貼文並非她本人發布，還在留言區回擊：「別嘰歪了！」此言一出火速在論壇間引起兩極爭議。趙麗穎帶著新作《喬妍的心事》飛往新加坡電影節，她身著長期配合的造型師閔塔鯊所準備的高定禮服走紅毯，V領的設計搭配金色流蘇短裙看起來「御姐」風味十足。不過這套造型似乎並不上鏡，在直播的鏡頭下顯得身高有165公分的趙麗穎身材比例有所欠缺，影迷們更是直言：「有點土氣？」、「好像保險業務員女強人」、「看起來要去跳森巴不是走紅毯」、「禮服也太像浴袍」。見到趙麗穎因造型被罵，心疼的粉絲也四處反擊、澄清是造型問題，還連帶檢討了工作室，紛紛怒批要求「解散重組」。趙麗穎見此也出來滅火，分享美照安撫：「我覺得今天很nice，不廢話了，晚安！」不過卻有細心的粉絲發現，這則貼文發布的網域區域為北京，而非她今晚所在的新加坡。不少粉絲見狀開始質疑該貼文並非趙麗穎本人所寫，而是工作室員工自行操作她的微博，更加憤怒的粉絲們越罵越難聽。偏激言論似乎已經觸怒趙麗穎的底線，隨即就在留言區發布了一條座標在新加坡的留言：「是我自己發的，IP是自己顯示的。別嘰歪了，晚安，夢裡什麼都有。」不同於甜美文靜的外型，趙麗穎私下脾氣直率，只要踩到她的地雷，任誰她都敢「嗆回去」，此番言論一出立刻引起兩派的激辯，一方粉絲認為她的答覆相當果斷，況且也只是針對惡意言論反擊，並非隨意亂罵。但也有部分粉絲認為她的回覆又失禮又傲慢，居然還用「別嘰歪了」來評價自己的粉絲，令人心碎。趙麗穎今年在演藝事業上更上一層樓，除了《喬妍的心事》外，她今年還拍攝了《第二十條》、《浴火之路》一共3部電影，還一口氣橫掃中國電視劇大獎「飛天獎」、「金鷹獎」的視后寶座和百花電影獎最佳女配角。不過即使成績優異，她的代言、商務內容卻沒有因此提升或增加，本就讓粉絲對工作室頗為不滿，加上此次的造型事件，粉絲與工作室間的衝突也跟著越演越烈。