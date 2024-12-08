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▲王建民巔峰時的伸卡球強到他幾乎不用靠三振來解決打者，就是投進好球帶然後讓對方揮擊。（圖／美聯社／達志影像）

▲王建民平均達94.08英里（約150.53公里）的伸卡球，能夠有效壓制打者。（圖／美聯社／達志影像）

巔峰時期王建民的伸卡球有多強？他在生涯最輝煌的2006年滾飛比（GB％ ）高達62.8%，美聯第一、前聯盟第3，被戲稱成為「保齡球」，同年賽揚獎票選排名第2，是台灣在美國職棒大聯盟有史以來取得過最高成就的球員。他曾被數據專家Adam Bernfeld評為「伸卡球之王」，部分數據甚至比Brandon Webb、Roy Halladay等牆頭都好。但他的伸卡球犀利十足的秘密，其實似乎並非外界認為的水平下墜特別威猛，而是來自於它球速的保護。關於王建民的伸卡球，他的隊友Andy Pettitte將其和Johan Santana的變速球相比擬，都是同類球種中的極品，直言這是自己見過最好的伸卡球。王建民的表現之所以如此穩定，重點在於他將球保留在場內的能力，在2006年他的HR／9值只有0.50為全聯盟最低，排在他後面的是Brandon Webb和Derek Lowe。王建民巔峰時的伸卡球強到他幾乎不用靠三振來解決打者，就是投進好球帶然後讓對方揮擊，自1995年以來投超過200局的投手，2006年的王建民投218局，只有76次三振，ERA 3.63為該季全大聯盟第15。和如今的大聯盟環境不同，那時投伸卡球的牆頭還是很不少，但是什麼讓王建民的與眾不同？當時數據專家Adam Bernfeld用Pitchf/x系統系統分析王建民與Fausto Carmona、Aaron Cook、Roy Halladay、Tim Hudson、Derek Lowe、Sergio Mitre、Brandon Webb、Jake Westbrook等9名伸卡球高手，希望能找出MLB的「伸卡球之王」以及其原因。如今透過數據和Trackman系統的分析，投手越來越重視球的轉速和與之影響的尾勁軌跡。不過當時的計算在比較了球速、水平變化與垂直變化的平均值後，發現王建民的伸卡球水平變化量在這9名投手中僅排第8，低於該伸卡球投手群平均變化量4.66，或許是因為這個原因，所以他伸卡球滾飛比與揮空率也是敬陪末座。然而建仔卻有做出色的被長打率以及被有效打擊率。為什麼會出現這樣的情況？Bernfeld沒有答案，但他認為較大的可能性是球速的影響力被低估了，王建民平均達94.08英里（約150.53公里）的伸卡球，能夠有效起到壓制作用，「或許比起球的變化幅度，速度是更影響伸卡球威力的主因。」讓打者更難以作好準備完全掌握來球，也就不容易打出有效的攻擊以及紮實的長打。這可能也是王建民在大傷後、球速下滑，就難以回到昔日身手的重要原因。也是因為如此，他勇於嘗試，輾轉於各聯盟間，重新找回球速，2016年他年紀比上一次在大聯盟大了3歲，球速卻比2013年前快了5公里，讓自己回到了那個舞台，並且最終以他想要的方式結束生涯。