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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳5日在與越南政府簽署AI研發中心合作協議後，在越南總理范明正（Pham Minh Chinh）的陪同下，參觀河內市中心的還劍湖玉山祠。當晚，他現身河內著名小吃街塔先街（Ta Hien），品嚐美食如河粉、蝸牛、豬耳朵捲（nem tai）、炸酸肉（nem chua）及當地啤酒，體驗地道越南風情。當天，黃仁勳以休閒T恤搭配黑色牛仔褲的招牌穿搭現身，沿著塔先街步行。越南民眾熱情向他打招呼，他則一一回應，無論是握手、合照，甚至幫忙抱寶寶，展現親切隨和的一面。這是黃仁勳第二次造訪越南。去年10月他也曾拜訪河內，並且在路邊攤享用牛肉河粉、蝸牛及雞蛋咖啡等特色小吃，而非高級飯店或餐廳。他還特地派人提前探訪美食，顯示對當地飲食文化的重視。塔先街位於河內老城區，全長約200公尺，融合了古老與現代元素，是市內最熱鬧的小吃街之一。這裡除了提供經濟實惠的飲品，還能品嚐到多樣的越南特色美食，如河粉（pho）、越式法國麵包（banh mi）、越南披薩（bánh tráng nướng）和炸春捲（chả giò）等，吸引無數遊客與當地人造訪。