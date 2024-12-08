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舊金山巨人在上月中將我國旅美投手鄧愷威指定轉讓（DFA），隨著一周的讓渡程序過後，在今根據大聯盟官方表示，「巨人在今與鄧愷威達成協議，以小聯盟約附帶明年大聯盟春訓重回球隊。」此前巨人為避免3A投手Carson Seymour與Carson Ragsdale遭到規則五選秀挑走，將鄧愷威指定轉讓移出40人名單，當球員遭到指定讓渡時，在經過一週的讓渡程序過後，有3個選項可以供球員選擇，第一為接受球團安排下放小聯盟、第二為提出交易，第三則是選擇被釋出成為自由球員。本賽季鄧愷威完成大聯盟登板，在4場比賽中以中繼後援為主，共計投了11局，被敲出15安、失掉多達12分、送出7次三振、投出8次保送，每局被上壘率（WHIP）是不及格的2.09，便在4月20日被下放小聯盟。鄧愷威在3A則是先發與後援兩頭跑，在3A合計出賽23場、有13場為先發登板，在75.1局投球中，送出61次三振與44次保送、拿下3勝、6敗、防禦率8.60的成績。