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中華隊今年在世界棒球12強勇奪隊史首冠，投手教練王建民被譽為「隱形功臣」，也讓網友挖出他在大聯盟巔峰時期，用招牌伸卡球讓日本傳奇球星「朗神」鈴木一朗兩度敲成「定杆」，只能無奈望著卡在本壘板前的小白球。效力紐約洋基的王建民在2006年攀上大聯盟生涯巔峰，當年面對鈴木一朗，一顆偏紅中的伸卡球被逮中，但沒想到鈴木一朗揮棒後，被擊中的小白球卡進本壘板前的紅土，像撞球中會出現的「定杆」，讓鈴木一朗傻眼，跑壘時還向後看了好久。且這種事還不只發生過一次，2008年兩人再度對決，鈴木一朗揮擊後，球彈了一下又成「定杆」，這次鈴木一朗乾脆不跑壘了，無奈看著小白球，隨後被捕手觸殺出局。只是「朗神」也不是省油的燈，隔天鈴木一朗就對王建民敲出一發全壘打，這也是王建民生涯首度遭到亞洲打者全壘打。兩人生涯對決28個打數，朗神敲出8支安打，包含1支三壘安打、1轟，王建民則送出3次三振，對戰打擊率2成86。