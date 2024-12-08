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台灣職業籃球大聯盟例行賽，福爾摩沙夢想家今（8）日在客場迎戰新北國王，吞下一場慘烈的敗仗，球隊終場以89：121輸球，創下TPBL聯盟史上單場最大分差紀錄。夢想家主帥皮爾曼（Jamie Pearlman）在這場比賽中的第二節，一度情緒失控比出「不雅手勢」，成為外界熱議對象。本場的32分差刷新聯盟最大分差紀錄，原紀錄是在10月26日國王以122：93大勝攻城獅所保持的。換言之，國王再次刷新了自己保持的數字。對夢想家來說，這是一場難堪的大敗，在本季初他們一度是聯盟戰績第一的球隊，季前更是大手筆花錢補強，今晚卻被季後賽預想對手給打爆，自然不是滋味。此役在第二節還剩下3分24秒時，夢想家主帥皮爾曼突然向國王板凳區豎起中指，這一幕賽後也被拿出來討論。皮爾曼在記者會上表示，他並非是針對裁判，而是對國王助教比的，至於原因則是看到對方的反應，但他並未解釋是什麼「反應」。國王今天全隊整體命中率高達54%，雖然林書豪僅有11分，但團隊多點開花，沃許本拿到24分，奧帝也有19分，林書緯攻下16分，李愷諺擇有14分。夢想家則是本土前鋒馬建豪的18分為最佳，中鋒高柏鎧拿到15分。