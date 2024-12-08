身為大聯盟韓籍頭號球星，今夏成為自由球員的金河成，新賽季何去何從備受韓國媒體關注，先前傳出與舊金山巨人走得靠近，但今天美國媒體爆料，巨人獻上隊史最大約，以7年1.82億美元簽下游擊強打Willy Adames，讓韓媒崩潰直呼，「居然不是金河成…」

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國媒體《OSEN》直接在標題寫道，「居然不是選擇金河成…巨人簽下大咖游擊手Adames刷新隊史合約紀錄」表達震驚，內中文則提到儘管Adames是自由市場上最炙手可熱的游擊手，更有人預測他的合約金額能突破2億美元，但他加盟巨人的決定仍令人感到意外。

「巨人隊被普遍認為極需補強游擊手位置，過去他們最頻繁接觸的選手其實是金河成。自去年金河成被傳出可能進入自由市場後，他的名字便頻繁出現在報導中，據悉巨人隊對他表達出濃厚興趣。」

最後分析巨人最終不是選擇金河成可能的因素，就是他10月跑去動了右肩膀關節唇手術，確定會錯過明年開季，美國媒體曾預估，金河成要等到5月才能復出，此外，舊金山當地媒體《NBC Sports Bay Area》更進一步表示，「巨人擔憂術後金河成的進攻能力不會像受傷前那麼好。」因此選擇放棄。


教士韓籍游擊手金河成宣告報銷！右肩將動刀治療　坦言：我很失望

MLB／台灣好手鄧愷威小聯盟約重回巨人　受邀參加明年大聯盟春訓

MLB／巨人隊史最大約！「7年58.9億」簽下重砲游擊手Willy Adames

MLB／失去左投Blake Snell　巨人轉追求賽揚右投Corbin Burnes

關鍵字