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身為大聯盟韓籍頭號球星，今夏成為自由球員的金河成，新賽季何去何從備受韓國媒體關注，先前傳出與舊金山巨人走得靠近，但今天美國媒體爆料，巨人獻上隊史最大約，以7年1.82億美元簽下游擊強打Willy Adames，讓韓媒崩潰直呼，「居然不是金河成…」韓國媒體《OSEN》直接在標題寫道，「居然不是選擇金河成…巨人簽下大咖游擊手Adames刷新隊史合約紀錄」表達震驚，內中文則提到儘管Adames是自由市場上最炙手可熱的游擊手，更有人預測他的合約金額能突破2億美元，但他加盟巨人的決定仍令人感到意外。「巨人隊被普遍認為極需補強游擊手位置，過去他們最頻繁接觸的選手其實是金河成。自去年金河成被傳出可能進入自由市場後，他的名字便頻繁出現在報導中，據悉巨人隊對他表達出濃厚興趣。」最後分析巨人最終不是選擇金河成可能的因素，就是他10月跑去動了右肩膀關節唇手術，確定會錯過明年開季，美國媒體曾預估，金河成要等到5月才能復出，此外，舊金山當地媒體《NBC Sports Bay Area》更進一步表示，「巨人擔憂術後金河成的進攻能力不會像受傷前那麼好。」因此選擇放棄。