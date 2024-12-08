我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL今（8）日公告，福爾摩沙夢想家總教練皮爾曼在和新北國王的例行賽進行期間，做出不雅手勢，依據TPBL聯盟規章第五章第一條三之四款處以新台幣3萬元整。聯盟對此表示，「規章旨在維護聯盟形象，並非懲處球團、球員，聯盟應負起社會責任，避免帶給社會大眾錯誤示範，希冀球團、球員共同打造。」本場的32分差刷新聯盟最大分差紀錄，原紀錄是在10月26日國王以122：93大勝攻城獅所保持的。換言之，國王再次刷新了自己保持的數字。對夢想家來說，這是一場難堪的大敗，在本季初他們一度是聯盟戰績第一的球隊，季前更是大手筆花錢補強，今晚卻被季後賽預想對手給打爆，自然不是滋味。此役在第二節還剩下3分24秒時，夢想家主帥皮爾曼突然向國王板凳區豎起中指，這一幕賽後也被拿出來討論。皮爾曼在記者會上表示，他並非是針對裁判，而是對國王助教比的，至於原因則是看到對方的反應，但他並未解釋是什麼「反應」。