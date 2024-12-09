我是廣告 請繼續往下閱讀

陳柏清這次12強賽出戰3場先發，主投5又2/3局，戰績為0勝2敗，防禦率9.53。預賽對日本先發投3.1局，複賽臨危授命連2天登板再對日本，儘管只投1局就被打退場。雖然成績不算太好，但他卻是中華隊封王的關鍵人物，因為正是有他義不容辭地連兩天先發，中華隊才得以保留林昱珉，並在冠軍戰以4：0擊敗日本。中職會長蔡其昌在上《下班瀚你聊》節目時也直言自己被這位來自台鋼的投手所感動。在下棋時，補棋這一手不會顯山露水，也不華麗炫技，但常常卻是贏得勝利不可或缺的一步。在外打仗，主軍的輝煌戰績，背後少不了別領一路的副將做得那些樸實無華的工作，保證後勤，讓將士兵馬能吃足穿暖。而在球場上，也有這一號人物，在中華隊之中，蔡其昌認為是陳柏清。在這次12強賽，陳柏清在超級循環賽投完美國，通常就不會再投了。但因為中華隊提前取得晉級資格，而日方要求如果要換掉預定先發林昱珉，那替代人選必須要是左投，球隊又不能讓中繼要角陳冠宇上，所以只有拜託陳柏清，而這位26歲的好手也義不容辭地答應。「教練我沒問題！」想起陳柏清被要求再投日本一戰時的回應時，蔡其昌記憶猶新，直言「柏清就是大軍要撤退時，掩護大家撤退的人。」正是如此，教練團才可以把主力投手群完整保留到冠軍戰。蔡其昌也說陳柏清的堅持讓自己很感動，雖然超級循環賽對日本那一場的失分比較多，但是賽後球迷沒有人在指責他，也讓自己感到很窩心和感動。「26歲、第一次當選國手，輪到他承擔時，不退縮、也不冒進。」右撇子的陳柏清在少棒時聽從教練建議，改練左手投球，並放棄較喜愛的打擊，專心投球，只是青少棒階段表現不出色，大三時左手肘韌帶撕裂傷勢，讓他成績一度空白，靠PRP治療才逐漸痊癒，幸好在「棒球伯樂」南華大學總教練蔡仲南的鼓勵下，堅持棒球路。2021年中職季中選秀，陳柏清落選，2022年，終於獲得台鋼雄鷹的第8指名，2023年二軍首年，拿下二軍三振、防禦率王，去年底亞冠賽、今年12強，陳柏清都是台鋼唯一代表。