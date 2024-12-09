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▲越南河內公寓價格飆升，老百姓擔憂買不起房。（圖／翻攝自《河內時報》）

如果考慮海外置產，或許會好奇哪個國家近幾年漲幅最高。根據專家研究數據統計，越南在過去5年內房地產價格漲幅高達59%，位居全球首位，甚至超過美國、澳洲、日本和新加坡，對於投資者而言投資報酬率相當高，但當地居民則非常哀怨，因為越南首都河內的房價光今年便漲了30％，有上班族表示「買不起」。根據《全球房產指南》（Global Property Guide），越南在過去5年內房地產價格飆升，奪下全球之最，越南的漲幅59％更高於美國（54%）、澳洲（49%）、日本（41%）和新加坡（37%）等全球多個主要經濟強國。近期舉行的2024年越南房地產會議上，越南最大的房地產網站「Batdongsan.com.vn」副總經理阮國英（Nguyen Quoc Anh）分析過去30年越南房地產市場發展歷程，並探討全球市場未來趨勢。他指出越南的投資者主要通過金融市場、房地產、黃金、外幣和儲蓄等方式，作為投資管道，房地產則是過去10年表現最亮眼的投資選項。雖然對投資者而言是件喜事，但對當地百姓來說房價飆漲可謂苦不堪言。根據《越南快訊》報導，越南首都河內50平方公尺（約15坪）的小型公寓，價格比去年同期上漲30至40%，32歲上班族方邵（Phuong Thao）透露根本難以找到理想房型。她表示，在河內近郊的Tay Mo市有一些面積43至47平方公尺（約13至14.2坪）的公寓，每平方公尺5500至5600萬越南盾（約7.06萬至7.18萬元台幣），價格比她1年前首次看到時高出了25至30%，她說：「預算不到25億越南盾（約320.4萬元台幣），根本就連套房也買不到。」另一方面，在河內住在嘉林區（Gia Lam）的武輝（Vo Huy）指出，他最近打算賣掉自己的32平方公尺小公寓，沒想到房仲開給他的價格比兩年前的入手價格還高兩倍。他所在樓層的另一間28平方公尺小公寓，上月以每平方公尺5360萬越南盾賣出，比今年初上漲30%。儘管賣掉房產可以獲得豐厚利潤，但老百姓也擔憂賣掉小房子，也買不起更大的房子。武輝便說，如果買更大的房子，他將花掉他這次賣屋所得的全部金額之外，還得再掏出額外的6億至8億越南盾，因為房價飆升速度超乎想像。