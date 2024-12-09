我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨再現宮鬥劇，立院黨團主任陳智菡為愛女被爆料，曾脫口稱媽媽說蔡壁如超噁心一事，槓上「大媽老司機」朱蕙蓉。網紅「四叉貓」今（9）日出面強調，自己會知道這件事不是朱蕙蓉告訴他的。四叉貓並強調，黨內很多人都知道這個小八卦，而且柯文哲當初聽到此事時，還回應：「陳智菡這樣有很意外嗎？」四叉貓曾在深夜直播提到，陳智菡和丈夫許甫帶當時6歲的女兒去錄影，小孩子在休息室看到電視上面有蔡壁如的新聞，就天真脫口說「我知道她！我媽媽說這個女生超噁心。」陳智菡昨則發文公開指控創黨元老朱蕙蓉到處散佈這個謠言，但遭朱駁斥。四叉貓今出面強調，自己並不是從朱蕙蓉口中得知這個八卦，兩人多年沒聯繫。但陳智菡一聽到他在直播講這件事，就一口咬定是朱蕙蓉說的，甚至還口氣嚴厲的打電話給朱蕙蓉，導致朱蕙蓉事後找他哭訴，兩人又重新建立聯繫。四叉貓指出，民眾黨內有不少人知道這件事，除了朱蕙蓉之外，蔡壁如跟黨主席柯文哲也都知道，「她（陳智菡）有這樣一個一個打電話去罵嗎？」四叉貓另透露，柯文哲聽到此事時，還回應：「陳智菡這樣有很意外嗎？」他認為，民眾黨內部內鬥把人鬥走，被鬥到跑來跟他有說有笑，「到底是我有問題，還是你政黨有問題？」