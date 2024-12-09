我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣39歲旅美左投陳偉殷，在今年的WBSC世界12強棒球賽開打前，曾表態有意願代表中華隊參戰，但最終並未進入球員名單中。中職會長、中華隊12強賽領隊蔡其昌近期在上節目時透露最終曾豪駒總教練沒有徵召陳偉殷的原因，其實是因為前後兩階段名單雙方巧合錯開，導致最終未能帶他進來。陳偉殷本屆12強賽並未參加，他在11月中進場看球接受媒體訪問時，談起當初最後婉拒中華隊的原因時說，「最後名單決定還是以年輕選手為主，不想造成別人負擔，所以當下就決定完全關機，為明年來做準備，提早開機可能對身體負擔更大。」看到中華隊的表現也稱讚後輩並自嘲：「年輕的選手打的很好，還好沒有扯大家後腿。」蔡其昌昨天上節目時透露，陳偉殷一開始是有意願的，但曾總需要考慮球隊的隊型，球隊需要什麼樣的投手都要先布局，而第一階段的布局陳偉殷並不是優先考量對象。「偉殷看到第一次28人名單沒有他，所以他就關機了。」蔡其昌解釋後來因為台灣大賽打完，徵召的投手出現狀況，所以第二階段想找陳偉殷，但這時候他已經關機，只能婉拒。陳偉殷是王建民之後台灣在大聯盟最具代表性的選手，但他在2013年以及2017年都婉拒了中華隊經典賽的徵召，這一次12強賽在臺北大巨蛋開打，他也未能出賽。