我是廣告 請繼續往下閱讀

一名50歲婦人7日到台北市中山區某醫美診所進行療程，期間忽然昏迷，立即把婦人送往馬偕醫院搶救，經搶救仍被宣告不治；對此，資深媒體人黃揚明驚見，光澤診所負責人竟是「天后御用整形醫師」王朝輝，且很巧的是，這位王朝輝剛好就是超思雞蛋進口案中，那個人頭公司亮采醫美的負責人。黃揚明先是質疑媒體沒有揭露出事診所的名稱，後來壹蘋新聞網終於報導發生醫美意外的醫美診所叫「光澤診所」。黃揚明指出，光澤診所官網醫師名單中有位「王朝輝」：王朝輝曾出現在ETToday的報導中：「買家為醫美業者「光澤彤顏股份有限公司」，成為今年林口最高總價的店面紀錄，且一攤開公司負責人、董事名單，驚見傳聞曾替王菲施打童顏針的「天后御用整形醫師」王朝輝。」黃揚明說，而這家光澤彤顏股份有限公司已於2020年更名為「慶勝實業股份有限公司」，王朝輝也從公司董事成為公司負責人。很巧的是，這位王朝輝剛好就是超思雞蛋進口案中，那個人頭公司亮采醫美的負責人。「一起醫療事故，連出了這一段。」