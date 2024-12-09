NBA聖安東尼奧馬刺今(9)日以121：116擊敗紐奧良鵜鶘隊，結束了三連敗。本場比賽Victor Wembanyama與 Chris Paul 的默契合作成為亮點，尤其是最後時刻的關鍵表現，展現出兩人在攻防兩端良好的化學效應。
Wembanyama 在比賽開局僅3分鐘時因背部不適短暫退場，一度讓馬刺球迷捏了一把冷汗。然而，這位20歲新星在第二節重返賽場後火力全開，最終全場貢獻25分，並在比賽最後關鍵時刻命中一記25英尺三分，幫助球隊反超比分，鎖定勝局。
「他是球隊的未來，也是現在的基石，」賽後馬刺教練談到Wembanyama 時表示，「他的每一次表現都在向我們展示他不僅是天賦，更是我們球隊的領導者。」
Paul的老將價值與關鍵作用
39歲的 Chris Paul 再次展現了老將價值，全場送出10次助攻，憑藉其中一次關鍵助攻幫助 Wembanyama 命中反超三分，奠定勝局。這場比賽讓 Paul 的生涯助攻總數達到12,099次，超越 Jason Kidd（12,091次），躍居 NBA 歷史助攻榜第二位。
「Paul 帶來的不只是數據，還有他穩定的場上掌控力與對比賽的深刻理解，」馬刺教練稱讚，「他的經驗和職業精神不僅幫助球隊，也在潛移默化地影響 Wembanyama 的成長。」
這場比賽中，Paul 的領導力不僅體現在技術層面，也在精神層面推動了球隊的表現。他的穩定性和對比賽的高要求讓 Wembanyama 以及其他年輕球員得以快速進步，逐漸形成球隊內部的化學效應。
Wembanyama與Paul：新星與老將的默契搭檔
前NBA球星 Gilbert Arenas 曾在節目中談到 Paul 對 Wembanyama 的重要性，他認為 Paul 的職業態度和對卓越的要求將成為 Wembanyama 長期成功的基石。「Paul 的影響可能不是今天就能完全看出來，但長遠來看，他的幫助將是無價的。」
Paul的專業精神、穩定性和高要求，讓這位20歲的年輕新星得以快速成長。他在場上的決策和對比賽的掌控，讓 Wembanyama 能在進攻端找到更多的得分機會，也讓他逐漸成為球隊的核心。
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「他是球隊的未來，也是現在的基石，」賽後馬刺教練談到Wembanyama 時表示，「他的每一次表現都在向我們展示他不僅是天賦，更是我們球隊的領導者。」
Paul的老將價值與關鍵作用
39歲的 Chris Paul 再次展現了老將價值，全場送出10次助攻，憑藉其中一次關鍵助攻幫助 Wembanyama 命中反超三分，奠定勝局。這場比賽讓 Paul 的生涯助攻總數達到12,099次，超越 Jason Kidd（12,091次），躍居 NBA 歷史助攻榜第二位。
「Paul 帶來的不只是數據，還有他穩定的場上掌控力與對比賽的深刻理解，」馬刺教練稱讚，「他的經驗和職業精神不僅幫助球隊，也在潛移默化地影響 Wembanyama 的成長。」
這場比賽中，Paul 的領導力不僅體現在技術層面，也在精神層面推動了球隊的表現。他的穩定性和對比賽的高要求讓 Wembanyama 以及其他年輕球員得以快速進步，逐漸形成球隊內部的化學效應。
Wembanyama與Paul：新星與老將的默契搭檔
前NBA球星 Gilbert Arenas 曾在節目中談到 Paul 對 Wembanyama 的重要性，他認為 Paul 的職業態度和對卓越的要求將成為 Wembanyama 長期成功的基石。「Paul 的影響可能不是今天就能完全看出來，但長遠來看，他的幫助將是無價的。」
Paul的專業精神、穩定性和高要求，讓這位20歲的年輕新星得以快速成長。他在場上的決策和對比賽的掌控，讓 Wembanyama 能在進攻端找到更多的得分機會，也讓他逐漸成為球隊的核心。