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▲Paul 的領導力不僅體現在技術層面，也在精神層面推動了球隊的表現。（圖／美聯社／達志影像）

▲Paul對Wembanyama(右)展現良好的化學效應。（圖／美聯社／達志影像）

NBA聖安東尼奧馬刺今(9)日以121：116擊敗紐奧良鵜鶘隊，結束了三連敗。Wembanyama 在比賽開局僅3分鐘時因背部不適短暫退場，一度讓馬刺球迷捏了一把冷汗。然而，這位20歲新星在第二節重返賽場後火力全開，最終全場貢獻25分，並在比賽最後關鍵時刻命中一記25英尺三分，幫助球隊反超比分，鎖定勝局。39歲的 Chris Paul 再次展現了老將價值，全場送出10次助攻，憑藉其中一次關鍵助攻幫助 Wembanyama 命中反超三分，奠定勝局。這場比賽讓 Paul 的生涯助攻總數達到12,099次，超越 Jason Kidd（12,091次），躍居 NBA 歷史助攻榜第二位。這場比賽中，Paul 的領導力不僅體現在技術層面，也在精神層面推動了球隊的表現。他的穩定性和對比賽的高要求讓 Wembanyama 以及其他年輕球員得以快速進步，逐漸形成球隊內部的化學效應。前NBA球星 Gilbert Arenas 曾在節目中談到 Paul 對 Wembanyama 的重要性，Paul的專業精神、穩定性和高要求，讓這位20歲的年輕新星得以快速成長。他在場上的決策和對比賽的掌控，讓 Wembanyama 能在進攻端找到更多的得分機會，也讓他逐漸成為球隊的核心。