我是廣告 請繼續往下閱讀

中國摩托車在越南曾一度打敗日本，最顛峰時期更掌握八成的越南機車市場。今年市占率卻狠跌至1％，消費者接受訪問時透露拒買中國製造機車的原因，是「品質粗爛製造」。綜合外國媒體報導，中國品牌摩托車為了搶佔越南市場，以低價競爭市占率的策略，推出模仿日本摩托車外觀、但價格只需一半的車款，在短時間內一度稱霸越南摩托車市場。然而這種低價競爭的策略，也使得品質變得非常爛，部分中國摩托車企業為了跟同行競爭，開始偷工減料，中國製造的機車經常發生剎車失靈、引擎異響、車架斷裂等問題。越南消費者指出，與其花很少的錢買輛摩托車但經常壞掉或需要維修，不如存錢買一台日本或其他國家的摩托車，相對來說還比較省錢，至少保證安全性和品質。如今中國摩托車在越南的市佔率，也從80％狠跌至1％，因為消費者也認清了「一分錢一分貨、便宜沒好貨」的道理。