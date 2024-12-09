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總統賴清德結束南太平洋友邦出訪，日籍資深媒體人矢板明夫說，這兩天看藍營媒體與中國媒體，皆提及「疑賴論」去不了美國本土、出訪效果不大，訪問內容刺激中國等，他分析三點包括，此次到南太平洋島國，方向上和美國本土南轅北轍；夏威夷、關島美國媒體幾乎全用「台灣總統」，可謂外交上的突破；最後則是認為賴清德當然有刺激中國，但在自己國家的首都，若有人遞上國旗嚇得不敢接，「這樣的日子，是台灣人想要的嗎？」認為部分媒體報導說法站不住腳。矢板明夫解釋，首先部分媒體稱，美國不信任賴清德的最主要理由，是美國沒有安排賴清德過境美國本土，只讓他過境了夏威夷和關島。但是，賴清德要訪問的是南太平洋島國，方向上和美國本土根本南轅北轍，繞道夏威夷是正常的選擇，去美國本土才不正常。矢板明夫說，賴清德到了美軍的軍事要塞關島，還受邀前往總督古蕾露的官邸茶敘，並在關島議會發表演說，成為了首位踏入關島總督官邸、關島議會的台灣元首。更重要的是，在進入官邸前，現場演奏了美國國歌和台灣國歌。這也是史上第一次。如果美國不重視賴清德的訪問，自然不會有這樣的安排。其次，矢板明夫表示，有關賴清德出訪，夏威夷和關島的美國媒體幾乎全都是用「台灣總統」稱呼。可以說是外交上的突破，非常有意義。自己過去在日本媒體工作，很清楚各地中國大使館、領事館是如何給外國媒體壓力打壓台灣，例如說，在日本報紙上寫台灣時，只要出現「國立故宮博物院」、「台灣外相」等字樣，中國大使館會立刻跑來抗議說「台灣不是國家，不能這樣寫」，如果不更正，中國就會欺負這家媒體駐北京的特派記者矢板明夫說，近幾年，中國瘋狂打壓外媒，在中國的外國記者已經走得差不多了。這一次，這幾家美國媒體敢使用「台灣的總統」稱呼，說明已經不在乎中國的抗議了。第三，關於賴清德有沒有刺激中國。矢板明夫認為「當然有」，但按照中國的邏輯，「台灣的存在」本身，就是刺激中國，如何才能不刺激中國呢？或許是嘴上天天喊著捍衛中華民國，但某一天，在自己國家的首都，有人遞過來一面中華民國的國旗，嚇得不敢接，這樣做，或許能夠不刺激中國，「這樣的日子，是台灣人想要的嗎？」