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▲故宮攜手陽明海運簽署合作備忘錄，慶祝陽明海洋文化藝術館廿週年館慶。（圖／故宮）

國立故宮博物院蕭宗煌院長於12月7日出席陽明海洋文化藝術館成立廿周年慶祝活動，並與陽明海運文化基金會共同簽署合作備忘錄，未來將共同辦理博物館教育推廣活動、合件推動展覽等，深化雙方合作。當日慶祝活動於基隆市國門廣場舉辦。故宮蕭宗煌院長、陽明海運蔡豐明董事長、陽明海運文化基金會邱增玉董事長、基隆市文觀局江亭玫局長等嘉賓蒞臨現場，祝賀陽明海洋文化藝術館成立廿周年及後續各項活動圓滿順利。蕭宗煌院長致詞表示，這次出席陽明海洋文化藝術館廿周年館慶是一趟感恩之行，緣起為1948年底故宮博物院接受國民政府指令，因時局動盪決定將院藏文物選粹運台，以策安全。首批文物由海軍登陸艇中鼎號於12月23日起運，12月26日抵達基隆，第二批文物(496箱)則由陽明海運的前身「輪船招商局」調派「海滬輪」於1949年元月6日起運，元月9日安抵基隆，之後轉運台中暫存，讓故宮文物能遠渡重洋，安然落腳，見證了故宮文物的遷臺歷史。這趟任務是故宮與臺灣這塊土地結緣的開始，也是陽明海運發展史中的重要篇章。如今在故宮籌備2025百年院慶時，也將由陽明海運協助提供當年的照片和船模型等材料，讓故宮院史紀錄更為充實。20年前，陽明海運在基隆港邊籌設了陽明海洋文化藝術館，擔負了引介海事文物知識與保存基隆港歷史的任務，是在地民眾認識海洋文化的窗口，也是企業博物館與在地文化連結的最佳典範，更是雙方未來合作的重要契機。故宮與陽明海洋文化藝術館在二十周年館慶的時刻，共同簽署合作備忘錄，期許未來兩館能持續合作，發揮博物館的公共性和教育性，一方面希望能服務更多基隆民眾，另一方面也為故宮未來的展覽注入海洋文化元素的新血，彼此協力共同打造下一個更加璀璨輝煌的未來願景。