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▲VCHA是由美國、加拿大、韓國等國籍的6位成員組成。（圖／VCHA臉書）

▲KG喊話JYP公司不要說謊，她後續會一一揭發真相。（圖／KG IG）

「JYP娛樂」和美國唱片公司攜手推出的女團VCHA成員KG，昨（8）日突然發文表示遭受JYP工作人員虐待而宣布退團，控訴內容包含沒收到薪水、被迫負債，「JYP USA」今發聲明否認到底、揚言喊告，雙方各執一詞，誰對誰錯目前不得而知。VCHA的6位成員Camila、Lexi、Kendall、Savanna、Kaylee、KG是2023年7月透過「JYP娛樂」自製的生存實境節目《A2K》篩選而出，成員來自美國、韓國、加拿大等國籍，後續與美國唱片公司「聯眾唱片」合作，主打成為北美首個以K-POP培訓系統製作的流行音樂團體，將以美國流行音樂市場為中心進行全球活動，並於今年1月正式出道。出道還未滿1年，KG突然於8日在個人IG上發文，稱「因經歷特定工作人員的虐待，決定退出團隊」，並透露已對JYP提起訴訟。她還表示：「受到限制隱私的工作環境及生活，對我的心理健康產生不良的影響，幾乎沒收到薪資，卻累積龐大債務。我無意指責任何人，但認為這是K-POP產業內深層的問題。」針對KG的指控，JYP今天也發表聲明，預告將採取法律行動應對：「對於以誇大不實的內容，單方面對外公開，並採取訴訟方式的做法，我們感到非常遺憾。」同時強調：「為了避免此事對VCHA其他成員及公司造成進一步損害，我們計劃採取所有必要措施。」「JYP USA」還說：「KG自今年5月離開團體宿舍後，便透過法律代理人要求協商。我們也暫停了VCHA的後續活動計劃，並尋求解決方案。」同時指出當前的情況對正在努力準備2025上半年專輯的VCHA其他成員、公司造成了巨大損失。針對「JYP USA」的聲明，KG也於IG公開回應：「我對公司缺乏承擔責任的態度感到非常失望。我的法律團隊和我已充分準備了照片和實體證據，以證明我的指控是事實，並非『誇大』或『虛假』。感謝大眾對我的堅定支持，也請善待雙方，因為這對每個人來說都是困難的時期。」KG保證會繼續為K-POP偶像和練習生的更好待遇而奮鬥，並承諾會說出真相，「我希望透過我的舉動，能夠鼓勵其他練習生、偶像和團體成員勇敢發聲，並為K-POP產業帶來積極的改變—KG.」。