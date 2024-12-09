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▲剛被納豆求婚成功的依依在節目上讓詹惟中算命，詹惟中透露她的異性緣很好。（圖／中天提供）

▲安心亞認為碰到渣男不是名字有問題，她自己也曾碰過。（圖／中天提供）

節目《同學來了》今（9日）晚9點播出「疊字女報到！人如其名假不了！她們真的都很嬌」，剛被納豆求婚成功的依依在節目上讓詹惟中算命，他以姓名學的角度分析說名字取疊字其實不太好，透露這種配置情路會比較坎坷，讓依依十分認同，「我跟上一任交往7年，他就劈腿無數次，而且我還養他，真的不到盡頭不會心死。」詹惟中表示：「疊字女異性緣非常好，因為男生叫她的名字會覺得很親切、沒有距離感，但因為我們會說名字有天格、人格、地格、總格，名字只有兩個字就缺了兩格，所以情路會比較坎坷。」依依聽完也覺得有點道理：「我自己好像是這樣。」她遇到納豆之前就曾碰過劈腿渣男，但主持人安心亞卻有不同想法：「我覺得不用叫疊字也會遇到很多渣男，像我也遇過劈腿的，我在他家看到假睫毛跟手環，他還硬說是我的，可是那就不是我的，但是他講到我都覺得『真的是我的嗎？』」依依因為身材嬌小常被誤會很柔弱，「我剛入行的時候，攝影大哥或工作人員都會覺得我好像很柔弱，所以出外景的時候，大家就會來幫我拿行李、提東西，但我其實超愛運動，力氣超大。」安心亞聽了也幫忙補充說，依依的肌肉線條練得非常好，甚至還有結實的腹肌，但在場來賓還是不太相信，依依立刻一把抱起阿Ken，證明自己真的是位女力士。依依爆料：「納豆在醫院的時候，也都是我幫他扛上扛下的。」而安心亞看她一臉輕鬆的模樣，也忍不住想嘗試公主抱阿Ken，不料下一秒就讓阿Ken重摔在地，痛得他直喊：「可以不要再把我當實驗品了嗎？妳可以不要來鬧嗎？」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。