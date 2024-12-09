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今（9）日上午8時許，新北市新莊區中平路民宅發生墜樓事故，死者為68歲邱姓婦人，事後73歲林姓老翁前往派出所自首，坦言因不堪長照壓力，將妻子抱起從窗戶拋下，訊後依殺人罪移送新北檢偵辦，檢方複訊後認為其涉殺人重罪，且有逃亡之高度可能，向法院聲請羈押。據了解，林翁與邱妻結婚近40年，婚後育有2子1女，因子女目前都已成家，未與父母同住。林翁過去從事建築師工作，退休後購入新莊區中平路一棟高級社區大樓，原本夫妻倆已經安享退休生活，豈料2年多前，邱妻被檢查出罹患水腦症，身體狀況每況愈下，今年7月病情惡化到只剩說話功能正常。林翁獨自扛起照顧妻子重擔，體力卻漸漸不堪負荷，今年8月在與子女討論後，向衛生局申請長照服務，居服員每日前來家中陪伴及協助盥洗至少4小時，但妻子不想被外人幫忙，雙方爆發爭執。今日上午8時許，林翁疑因不堪精神壓力崩潰，又不忍妻子久病臥床，竟將妻子從床上抱起，走到客廳打開窗戶後，隨即將妻子拋下，導致妻子倒臥血泊當場死亡，隨後前往中平派出所自首，警方訊後依殺人罪移送法辦。