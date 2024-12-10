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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，妻子陳佩琪繼周日凌晨發文抱怨丈夫只簽「公展文」就違法了？昨（9）深夜11時30分又再度發文，質問柯文哲是違背了哪條法令需要羈押4個月？並透露自己的確身心狀態不佳，但「我要努力活著直到看到這個惡質政權垮台的一天。」陳佩琪昨深夜發文稱，以她對法律的了解，要說人犯法必須要看這個人違背哪條法律、找出這個人違法情事兩個條件。但京華城20%容積率是北市府或是市長裁量權，如果柯文哲給容積率違法，「高雄國賓和台南南鐵東移就沒違法嗎？」她並質疑，京華城案的實際負責人是都委會，市長只是名義負責人，如果實際負責人沒違法，卻說名義負責人違法，「這不是政治辦案，什麼才叫政治辦案？！」陳佩琪強調，她問過先生幾次，都說只簽公展文，為何還會被押4個月？「我不平， 我抗議！」陳佩琪透露，自己最近參加了一些活動，也承認身心狀態的確不好，但仍要謝謝小草一直給她鼓勵，「請你們放心，我會好好吃飯，好好活著，我要努力活著直到看到這個惡質政權垮台的一天」。