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民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，今（10）日有媒體報導指出柯文哲有8張鉅額支票影像，是以照相或掃描方式存成影像檔，而檢調已掌握把支票變成鈔票的過程，累積財產來源不明達上億，另在2024大選時曾透過前藍委蔡正元欲聯繫台中市長盧秀燕。對此政治評論員吳靜怡表示，其妻子陳佩琪曾幫柯解釋，檢調搜索的那天，沒開門一小時是大便，柯文哲卻是忘了處理隨身硬碟，「成為槓上開花的重大事證破口」。根據媒體報導柯文哲被查出有8張巨額支票，就是以照相或掃描方式存成影像檔，而檢調已掌握把支票變成鈔票的過程，累積財產來源不明達上億，吳靜怡表示，陳佩琪曾幫柯文哲解釋，檢調搜索的那天，柯文哲沒開門的一小時是大便，而柯文哲卻是忘了處理隨身硬碟，成為槓上開花的重大事證破口。吳靜怡表示，柯文哲的兩大閨蜜，外界說柯營陳文茜，就是募款大將邱佩琳；難道柯營劉德華，就是智囊首席蔡正元。柯文哲偽裝成蘇乞兒多年，是不是侵占了許多身邊女人的錢，金主記帳本兩筆王令麟、謝國樑共700萬元，請問高虹安有收到嗎？若沒有，請問錢都去了哪裡？更恐怖的並不是媒體掌握的記帳本，拚總統選戰期間，那海角破億的政治獻金，錢都去了哪裡？吳靜怡說，柯文哲巧妙的王術，10年前，拿著藍旗鞭柯文哲的就是「正義兄弟」，10年後，幫柯文哲拿著藍旗打藍教訓侯友宜的也是「正義兄弟」，有沒有這麼巧，競選期間都有特別的網路節目，特別帶著韓家軍來挺柯文哲，特別的名嘴帶著特別風向，剛好都是比特王的夥伴們。最後吳靜怡表示，京華城案在司法上有得拖，搞不好柯文哲圖利貪污還沒被定罪，但民眾黨會提早被柯文哲「政治獻金案」給摧毀。