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中國以輝達（NVIDIA）涉嫌違反中國反壟斷法啟動調查，被認為是反制裁即將上任的川普政府。對此，經濟部長郭智輝今（10）日表示，經濟部有掌握所有供應鏈變化，表示輝達賣到中國的東西都是在台灣這邊製造，認為沒有正相關，坦言「我也不知道它為什麼要調查輝達。」中國市場監管總局以輝達涉嫌違反中國反壟斷法為由，依法對其啟動立案調查，也讓輝達周一收盤跌2.5%。美國智庫點名，中國政府此舉，就是一種「報復」。郭智輝今日出席「2024行政院長與商業領袖座談會」說明，輝達賣到中國的東西都是在台灣這邊製造，認為與反制裁美國政府沒有正相關。至於是否擔心影響到台商？郭智輝分析，美國總統當選人川普已多次表達要對中國課徵60％的關稅，相信現在台商都在慎重思考，如果是中國製造，但並非賣給美國，那大概不受到影響，但是如果市場還是在美國，那應該要有些應變方式，經濟部這邊也很樂意給這些台商協助，看是否要轉移到其他生產基地。