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美國總統當選人川普日前接受美國國家廣播公司（NBC）專訪，過程中主持人問及是否承諾保衛台灣，川普稱「我永遠不會這樣說」，主持人追問能否直接表態會捍衛台灣？川普回應，「我希望他們不會這樣做（意指武力犯台）」。對此台灣三大報頭版標題迥異，資深媒體人黃暐瀚表示，如果由他來選，會下「川普不希望中國入侵台灣」（《自由時報》標題），既是新聞，也符合國家利益，更是台灣閱聽人「想知須知」的訊息。對於川普接受專訪提及台海問題，三大報不約而同作為今日頭版新聞，《聯合報》標題為「川普未鬆口保衛台灣 重申『我不會說 因為我得協商事情』 透露上周與習近平溝通」；《中國時報》標題為「自曝上周才進行溝通 2人關係非常好 川習談話 盼北京勿犯台」；《自由時報》則是「日前才和習近平溝通 川普：不希望中國入侵台灣」。黃暐瀚表示，樂觀的人，從微光判斷隧道出口不遠，大步向前，充滿希望；悲觀的人，抱怨光弱出口不知還有多遠，放慢腳步，停滯不前。黃暐瀚認為，川普確實沒承諾要「保護台灣」，但這與他選前的說法一樣，算是「舊聞」，所謂「新聞」，就是新的重點，如果頭條他來選，會下「川普不希望中國入侵台灣」，既是新聞，也符合國家利益，更是台灣閱聽人「想知須知」的訊息。