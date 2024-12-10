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▲歌手周杰倫大巨蛋演唱會8日最終場，超多大咖藝人朝聖，除了五月天、張惠妹、台灣隊長陳傑憲、林志玲、山下智久等都來了，還有前偶像男團「飛輪海」的成員汪東城及吳尊也現身。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲吳尊（右圖；左）朝聖周杰倫大巨蛋演唱會，消瘦模樣被網友稱「撞臉唐治平」引發網友熱議。（圖／記者朱祖儀攝、翻攝自PTT）

歌手周杰倫日前剛舉辦完一連四天的大巨蛋演唱會，8日最終場迎來超多大咖藝人朝聖，除了神祕嘉賓五月天之外，台下還有張惠妹、台灣隊長陳傑憲、林志玲、山下智久等都來了，還有前偶像男團「飛輪海」的成員汪東城及吳尊也現身，沒想到近年淡出螢光幕前的吳尊久違露臉，昔日帥氣臉龐似乎變了調，還有點意外「撞臉唐治平」讓人看了不敢相信，照片曝光後在網上掀起熱議。許久不見回台的吳尊8日現身周杰倫大巨蛋演唱會，見他頭戴潮牌黑帽，身穿黑色潮T外搭藍綠色格子襯衫，下半身一件軍綠色工裝褲及黑白色款球鞋，打扮休閒又不失潮流，展現十足親民的樣子，身上的明星光環似乎因淡出螢光幕黯淡不少，而同行的汪東城則打扮時髦，毛帽、領巾，和一襲西裝大衣，時尚又帥氣造型魅力十足，讓兩人相形之下有了極為鮮明的對比。值得一提的是，吳尊久違公開露面整個人變了不少，見他全身明顯削瘦，臉型愈來愈細長，雖狀態看起來不錯，不過比起過去健壯體態差了許多，就有論壇網友分享了吳尊登上周杰倫演唱會大螢幕的模樣，驚人樣貌嚇壞不少粉絲，惹起一陣熱議：「右邊是吳尊？」、「吳尊也瘦太多」、「我以為那個很明顯是吳尊欸」、「吳尊老態好明顯」，更有人過分地說：「吳尊也變唐治平」。事實上，從汶萊來台發展的吳尊在2005年以男團「飛輪海」成員出道，在當時還因為擁有超高顏值而造成轟動，還被票選為飛輪海最帥成員號稱「汶萊王子」，如今現年45歲的他自2022年3月帶著妻子林麗瑩和女兒NeiNei及兒子Max從移居中國上海，一家四口幸福美滿，此次特地為了周杰倫演唱會回台，也讓許久未見的粉絲看到近況模樣。