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新北市新莊發生一起1名73歲林姓老翁，因不捨68歲邱姓妻子罹患水腦症久病，上午竟從住家14樓將妻子推下樓摔死的長照悲歌。對此，國民黨立委陳菁徽今（10）日示警恐「越演越烈」，全台仍有高達八十萬名以上需要長照的民眾，僅有半數被社安網接住，如何落實互助式喘息，並且將其模式套用在各個縣市社區之中，將是長照3.0的最重要課題之一。新北市73歲林姓老翁與68歲妻子邱姓婦人結婚數十載，近年邱婦患罕見疾病「水腦症」，兒女都已成家的林翁獨自照顧病妻。林翁受不了照顧病人的壓力，近期幾近崩潰，今日上午抱起妻子從14樓自家客廳窗戶丟下樓，邱婦墜樓亡，林翁則自行走到家附近派出所自首。對此，陳菁徽在臉書發文直指，從照顧者變成殺人犯，已是今年第8起。而根據統計，光是2023年台灣就發生14起照顧悲劇事件，在高齡化成為現在進行式的台灣，每當高齡化的鐘聲響起一次，悲歌就只會繼續演奏下去，不會落幕，只會越演越烈。陳菁徽說，從老勞到障老、從弒人到自戕，用終結性命的方式來解脫悲情的長照，我們必須從整體制度去探討。首先必須檢討現行勞工彈性照顧假制度，除了落實照顧不離職，更應重視如何實踐照顧不困難，原因在於台灣整體照顧的提供仍高度依賴家庭成員，在少子女化問題持續惡化，家庭照顧的資源勢必下降。正因此盲目加大公共支出的力道，倒不如先改變現存的僵化制度，讓被照顧者和照顧者都有尊嚴。陳菁徽提及，根據衛福部統計，去年長照2.0的喘息服務使用率僅有23%，然而，全台仍有高達八十萬名以上需要長照的民眾，僅有半數被社安網接住，未來長照人力不足的情形不會變好，一對一喘息模式勢必會變成一對多。因此如何落實互助式喘息，並且將其模式套用在各個縣市社區之中，將是長照3.0的最重要課題之一。「除了痛還是痛，這不該是每個家庭面對長照的必然結局！」陳菁徽說，每一首悲歌的背後，都是一個被壓垮的靈魂和一段未竟的愛。要停止這樣的惡性循環，唯有正視問題的根源，推動真正以「人」為本的照顧制度改革。