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▲桃子送醫接受治療後已無大礙。（圖／翻攝自Salvamont Maramures臉書）

一位28歲烏克蘭男子為了逃避兵役，翻山越嶺逃往羅馬尼亞，在天寒地凍的氣溫下穿越深山峽谷，而且男子還帶著一隻只有幾個月大的小貓。羅馬尼亞山區救難隊在喀爾巴阡山脈（Carpathian Mountains）中發現了他，當時一人一貓差點被凍僵，幸好送往醫院後人貓均無大礙。根據《美聯社》報導，這位烏克蘭男子是杜達（Vladislav Duda），因為不想被徵召入伍去與俄羅斯作戰，於是帶著愛貓桃子（Peach）踏上了逃離家園的旅程，不料受困山谷雪地差點凍死，直到上週六被羅馬尼亞救難隊員救起。羅馬尼亞救難隊主任邦加（Dan Benga）表示，當救援隊員們找到杜達時，拉開了他夾克的拉鍊，發現桃子依偎在裡面。一人一貓相互用體溫取暖。邦加說杜達看起來唯一關心的是貓，當救援隊員問他「還好嗎？」杜達回答很好，「因為我的貓獲救了」。杜達與桃子在獲救的4天前就已將糧食耗盡，只能靠吃融化的雪維生。杜達表示，過程就像是一場惡夢，唯一的念頭就是活下來，而桃子就是他心靈的寄託。從山上獲救到被送往救護車的途中，杜達一直緊緊將桃子抱在懷中。等到不得不將桃子交給救難人員時，杜達請求救難人員照顧好桃子。幸好，兩人送醫後都沒有大礙，雖然有營養不良的徵狀且瀕臨凍傷，但預計經過治療後能夠完全恢復。杜達原本在烏克蘭擔任記者，但杜達說自己不想「參加一場不屬於我們的戰爭」，寧願選擇在冰天雪地中逃亡，面對未知的未來。事實上，杜達不是個案，邦加透露自俄烏戰爭爆發以來，已有超過160名烏克蘭男子循山路逃奔至羅馬尼亞，其中有16人被發現時已經身亡。邦加表示，除非是遭遇危及性命的重大困難，否則這些逃亡的烏克蘭人不會向羅馬尼亞當局尋求幫助。今年4月，烏克蘭通過法律將男性徵兵年齡從27歲降至25歲，美國敦促烏克蘭將徵兵年齡繼續下修至18歲，但基輔尚未從命。