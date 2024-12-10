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民眾黨主席柯文哲涉入京華城及政治獻金案遭羈押，週刊今天再爆，去年11月侯柯配破局隔天，柯文哲隨即透過管道與台中市長盧秀燕陣營聯繫，企圖創造新的柯盧合。更傳訊息指時任國民黨總統候選人侯友宜「很詐」。對此，侯友宜僅簡短回應，把握當下、努力往前走，「那一頁已經過了」。今天有週刊報導，白營內部人士爆料，去年12月23日柯與侯友宜在君悅飯店上演分手擂台，宣告藍白合破局後，當時參選立委的盧秀燕子弟兵羅廷瑋，即擔任柯盧的中間人，隔天立即轉傳柯的訊息給柯盧的好友、前立委蔡正元，企圖在侯柯或柯侯合之外，創造新的柯盧合。柯文哲還在訊息中，怒嗆侯友宜「這個傢伙很詐，還在搞棄保的把戲，什麼時候我們溝通過，我的回應是，國民黨老搞這種把戲，這根本違反我正直誠信的原則，我不會跟這種人合作的」。對於週刊爆料內容，蔡正元表示，與柯文哲確有這些對話，但他是直接用手機及LINE聯絡，藍白破局後柯也有到他家當面談，並不是透過羅廷瑋。侯友宜今天出席新北市治安會報，被問及總統選舉期間柯文哲是否找盧秀燕陣營合作？侯友宜回應，選舉好像是很久很久以前的事情了，把握當下、努力往前走，那一頁已經過了。