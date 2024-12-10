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震撼！在世界棒球12強冠軍戰，幫助中華隊上演「再見雙殺」的一壘手朱育賢，今天傳出和味全龍達成初步共識，將從樂天桃猿轉戰味全龍，推估合約價碼為4年平均月薪85萬元。現年33歲的朱育賢是在2015年季中選秀會第7輪被桃猿指名，生涯累積169轟，今年出賽111場，敲出12轟、59打點，打擊率2成95。季後選擇成為自由球員，並以今年月薪75萬，為休賽季行情最大咖的自由球員。今早知名球評王翊亘發文指出，朱育賢即將決定明年效力球隊，據了解，他已做好明年轉戰其他球隊的準備，球界盛傳領先球隊為味全龍，且有機會獲4年合約，桃猿目前是最落後球隊，但仍努力爭取簽回。下午就傳出朱育賢與味全龍今日碰面，敲定相關細節，推估合約價碼為4年，平均月薪85萬元。味全龍今年錯失季後賽，休季補強第一筆就想簽下「朱哥」，有望為打線增添強力砲火，和右打重砲吉力吉撈・鞏冠聯手出擊。