2050淨零排放的第一步！在台灣有許多民眾，對於「酒精汽油」這個名詞感到陌生，不過其實這項技術早已經成為國際上的趨勢，今（10）日美國穀物協會與台灣山葉機車，就舉行「E100/E10酒精汽油試駕會」，實際展現酒精汽油展望未來的「3大優勢」，不但能大幅度減碳，還能讓油價更加穩定、便宜！
酒精汽油成未來趨勢！減碳、價格、寵車「3大優勢」集一身
今（10）日在山葉機車過嶺廠內舉辦的「E100/E10酒精汽油試駕會」現場，特別委託台灣中油公司準備了兩款在台灣尚未販售的酒精汽油，分別是 E10 酒精汽油（摻配10%生質酒精）與 E100 酒精汽油（摻配100%生質酒精），台灣山葉機車也特地從巴西進口了適用 E100 的車款，讓現場貴賓與媒體們，進行試乘體驗。
現場實測結果發現，使用酒精汽油的車輛，與一般添加無鉛汽油的車輛騎乘起來，動力完全沒有差異，過往民眾「加酒精汽油車會沒力」的刻板迷思已經完全被破除。
對此，美國穀物協會駐台代表盧智卿也表示，使用生質酒精汽油，有助於台灣能源多元化，因為目前台灣有高達98%能源依賴進口，而雞蛋不放在同一籃，因此生質酒精能源可與傳統石化燃料做出供應鏈的區隔。
除此之外，酒精汽油還有包含「永續減碳」、「價格更便宜」、「減緩引擎積碳產生」等等優勢，相當值得在台灣市場被推廣，也讓民眾認知到這個新型態能源。
此外，盧智卿也提到，近年來美國非食⽤、專⽤於⽣產⽣質酒精的⽟米需求增加，進⼀步帶動品種與種植技術改良，儘管⽟米產量連年提⾼，整體種植⾯積卻緩步下降，不存在與糧食爭地疑慮，因應美國單位⾯積產量增加，可降低收穫與運輸複雜度，間接帶動總碳排量下降，而且美國玉米農搭配黃⾖進⾏輪耕，有助⼟壤固氮，減少施肥。
除現行台北、⾼雄酒精汽油⽰範站點，希望未來能逐步擴⼤⽰範點，並期盼透過積極與⼤眾溝通、破除酒精汽油迷思。⽽近期環境部與交通部、經濟部等相關部會，也積極研擬全新減碳旗艦計畫，酒精汽油技術成熟，國際上案例豐富，導入⾨檻極低，相當具有成為旗艦計畫的潛⼒。美國穀物協會與台灣山葉、台灣中油攜手，讓酒精汽油減碳策略不再是想像，而是具體可行的計畫。
今日蒞臨現場的立法委員林沛祥也表⽰，台灣不能用過去的想法、標準、法規、科技去解決目前淨零的⽬標，希望能透過產官學合作，讓道路運輸減碳能更快達到淨零碳排2050⽬標，他強調，未來他會盡全⼒推動相關法規，讓台灣成為無碳的科技強國。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（10）日在山葉機車過嶺廠內舉辦的「E100/E10酒精汽油試駕會」現場，特別委託台灣中油公司準備了兩款在台灣尚未販售的酒精汽油，分別是 E10 酒精汽油（摻配10%生質酒精）與 E100 酒精汽油（摻配100%生質酒精），台灣山葉機車也特地從巴西進口了適用 E100 的車款，讓現場貴賓與媒體們，進行試乘體驗。
現場實測結果發現，使用酒精汽油的車輛，與一般添加無鉛汽油的車輛騎乘起來，動力完全沒有差異，過往民眾「加酒精汽油車會沒力」的刻板迷思已經完全被破除。
對此，美國穀物協會駐台代表盧智卿也表示，使用生質酒精汽油，有助於台灣能源多元化，因為目前台灣有高達98%能源依賴進口，而雞蛋不放在同一籃，因此生質酒精能源可與傳統石化燃料做出供應鏈的區隔。
除此之外，酒精汽油還有包含「永續減碳」、「價格更便宜」、「減緩引擎積碳產生」等等優勢，相當值得在台灣市場被推廣，也讓民眾認知到這個新型態能源。
- 永續減碳
此外，盧智卿也提到，近年來美國非食⽤、專⽤於⽣產⽣質酒精的⽟米需求增加，進⼀步帶動品種與種植技術改良，儘管⽟米產量連年提⾼，整體種植⾯積卻緩步下降，不存在與糧食爭地疑慮，因應美國單位⾯積產量增加，可降低收穫與運輸複雜度，間接帶動總碳排量下降，而且美國玉米農搭配黃⾖進⾏輪耕，有助⼟壤固氮，減少施肥。
- 價格比無鉛汽油更便宜
- 減緩引擎積碳發生
- 目前台灣哪裡能加到酒精汽油
除現行台北、⾼雄酒精汽油⽰範站點，希望未來能逐步擴⼤⽰範點，並期盼透過積極與⼤眾溝通、破除酒精汽油迷思。⽽近期環境部與交通部、經濟部等相關部會，也積極研擬全新減碳旗艦計畫，酒精汽油技術成熟，國際上案例豐富，導入⾨檻極低，相當具有成為旗艦計畫的潛⼒。美國穀物協會與台灣山葉、台灣中油攜手，讓酒精汽油減碳策略不再是想像，而是具體可行的計畫。
今日蒞臨現場的立法委員林沛祥也表⽰，台灣不能用過去的想法、標準、法規、科技去解決目前淨零的⽬標，希望能透過產官學合作，讓道路運輸減碳能更快達到淨零碳排2050⽬標，他強調，未來他會盡全⼒推動相關法規，讓台灣成為無碳的科技強國。