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▲今（10）日在山葉機車過嶺廠內舉辦的「E100/E10酒精汽油試駕會」現場，特別委託台灣中油公司準備了兩款在台灣尚未販售的酒精汽油，分別是 E10 酒精汽油（摻配10%生質酒精）與 E100 酒精汽油（摻配100%生質酒精）。（圖／記者潘毅攝）

▲貴賓手持酒精汽油加油標語，一同為台灣永續淨零加油。（圖／美國穀物協會提供）

永續減碳

▲美國在台協會農業組 Erich Kuss 組長，帥氣試乘添加E100酒精的車輛。（圖／記者潘毅攝）

價格比無鉛汽油更便宜

減緩引擎積碳發生

▲E10 酒精汽油（摻配10%生質酒精）與 E100 酒精汽油（摻配100%生質酒精），或將成為2050淨零排放的關鍵能源。（圖/記者潘毅攝）

目前台灣哪裡能加到酒精汽油

2050淨零排放的第一步！在台灣有許多民眾，對於「酒精汽油」這個名詞感到陌生，不過其實這項技術早已經成為國際上的趨勢，今（10）日美國穀物協會與台灣山葉機車，就舉行「E100/E10酒精汽油試駕會」，實際展現酒精汽油展望未來的，不但能大幅度減碳，還能讓油價更加穩定、便宜！今（10）日在山葉機車過嶺廠內舉辦的「E100/E10酒精汽油試駕會」現場，特別委託台灣中油公司準備了兩款在台灣尚未販售的酒精汽油，分別是 E10 酒精汽油（摻配10%生質酒精）與 E100 酒精汽油（摻配100%生質酒精），台灣山葉機車也特地從巴西進口了適用 E100 的車款，讓現場貴賓與媒體們，進行試乘體驗。現場實測結果發現，使用酒精汽油的車輛，，過往民眾「加酒精汽油車會沒力」的刻板迷思已經完全被破除。對此，美國穀物協會駐台代表盧智卿也表示，使用生質酒精汽油，有助於台灣能源多元化，因為目前台灣有高達98%能源依賴進口，而雞蛋不放在同一籃，因此生質酒精能源可與傳統石化燃料做出供應鏈的區隔。除此之外，酒精汽油還有包含等等優勢，相當值得在台灣市場被推廣，也讓民眾認知到這個新型態能源。據日本經濟產業省資料，相比傳統燃油，使用E100燃料乙醇 多能減少71%碳排量，甚至比電動車成果更優異。針對減碳方面，許漢權則指出，中華經濟研究院的分析顯示，全台汽機車使用E10酒精汽油，，更能一次補足第二期溫室氣體減量管制目標缺口198.4萬公噸，可謂事半功倍。此外，盧智卿也提到，近年來美國非食⽤、專⽤於⽣產⽣質酒精的⽟米需求增加，進⼀步帶動品種與種植技術改良，儘管⽟米產量連年提⾼，整體種植⾯積卻緩步下降，不存在與糧食爭地疑慮，因應美國單位⾯積產量增加，可降低收穫與運輸複雜度，間接帶動總碳排量下降，而且美國玉米農搭配黃⾖進⾏輪耕，有助⼟壤固氮，減少施肥。在價格上，酒精汽油也有著價格優勢，盧智卿解釋，若使⽤生質酒精取代抗爆添加劑MTBE，以2024年11⽉27⽇美國灣岸價格為參考，每公升生質酒精0.449美元、MTBE為0.563美元、汽油為0.502美元，生質酒精價格更低，也能對台灣控制油價起到顯著效果。台灣山葉發動機研究開發中心總經理許漢權也表示，目前台灣市面上販售的噴射引擎速克達、輕檔車都可以直接使用E10酒精汽油，無須進行任何改裝，甚至還有助於汽油燃燒效率，引擎效率、油耗都完全不變，甚至還有助減緩積碳的發生，加上酒精極佳的溶解特性，能幫助消除油箱與油路系統沉澱雜質，確保管道的暢通，有效減少引擎故障頻率。⽬前在台北、⾼雄14個加油站販售E3酒精汽油，相較95汽油每公升便宜2元，受到許多⼩資族、⼩黃司機的青睞，可是這項補貼政策表定明年到期，因此美國穀物協會與台灣中油公司，在今年8⽉ 16⽇簽訂合作備忘錄後，將⼀同推動E10酒精汽油⽰範計畫，以無縫銜接E3補助計畫為⽬標努⼒。除現行台北、⾼雄酒精汽油⽰範站點，希望未來能逐步擴⼤⽰範點，並期盼透過積極與⼤眾溝通、破除酒精汽油迷思。⽽近期環境部與交通部、經濟部等相關部會，也積極研擬全新減碳旗艦計畫，酒精汽油技術成熟，國際上案例豐富，導入⾨檻極低，相當具有成為旗艦計畫的潛⼒。美國穀物協會與台灣山葉、台灣中油攜手，讓酒精汽油減碳策略不再是想像，而是具體可行的計畫。今日蒞臨現場的立法委員林沛祥也表⽰，台灣不能用過去的想法、標準、法規、科技去解決目前淨零的⽬標，希望能透過產官學合作，讓道路運輸減碳能更快達到淨零碳排2050⽬標，他強調，未來他會盡全⼒推動相關法規，讓台灣成為無碳的科技強國。