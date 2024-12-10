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▲領航猿前役出戰水原音速彈拿下東超首勝，兩隊將再度交手。(圖/領航猿提供)

▲東超創辦人Henry Kerins（左二）表示：此次澳門經典賽吸引了四支亞洲頂尖隊伍參賽，包括來自台灣、南韓和澳門的職業隊伍。這不僅是一次體育盛宴，更是亞洲籃球發展的縮影。（圖／記者廖聿偉攝）

2024東亞超級聯賽（EASL）澳門經典賽的新聞發布會於今日在澳門新濠影匯盛大舉行。「澳門經典賽對我們而言意義非凡，它展示了體育如何與文化、旅遊和經濟深度結合。」Henry Kerins表示。「澳門作為亞洲的文化與娛樂中心，是我們發展籃球的重要樞紐。我們希望通過這次比賽，為亞洲籃球注入更多國際元素，也讓世界更加關注這片土地上的籃球實力。」Henry Kerins還提到，「我們的目標是讓比賽更激烈、更吸引人，並為亞洲籃球英雄提供更多展示實力的平台。」此次「我們希望未來能繼續與澳門以及其他亞洲城市合作，通過籃球推動文化與經濟的繁榮，讓亞洲籃球成為世界籃壇不可或缺的一部分。」東超澳門經典賽不僅展示了亞洲籃球的實力，還為推動澳門經濟多元化、提升城市國際影響力注入了新的活力。Henry Kerins的遠大願景，讓亞洲籃球的未來更加值得期待。