2024東亞超級聯賽（EASL）澳門經典賽的新聞發布會於今日在澳門新濠影匯盛大舉行。作為東超創辦人Henry Kerins在記者會上闡述了這次賽事的重要意義以及東超聯賽的未來願景。他強調，澳門經典賽不僅是一場高水準的籃球比賽，更是一個推動亞洲籃球全球化的重要里程碑。
「澳門經典賽對我們而言意義非凡，它展示了體育如何與文化、旅遊和經濟深度結合。」Henry Kerins表示。「澳門作為亞洲的文化與娛樂中心，是我們發展籃球的重要樞紐。我們希望通過這次比賽，為亞洲籃球注入更多國際元素，也讓世界更加關注這片土地上的籃球實力。」
Henry Kerins還提到，EASL計劃於2025年將參賽隊伍擴展至16支，並希望聯賽能成為僅次於NBA和歐洲籃球聯賽（EuroLeague）的全球第三大籃球聯賽。儘管擴張面臨挑戰，他表示聯賽將繼續致力於縮小各隊實力差距，提升比賽競爭性，並平衡賽程安排。「我們的目標是讓比賽更激烈、更吸引人，並為亞洲籃球英雄提供更多展示實力的平台。」
Henry Kerins:台灣是亞洲頂尖球隊
此次澳門經典賽吸引了四支亞洲頂尖隊伍參賽，包括來自台灣、南韓和澳門的職業隊伍。這不僅是一次體育盛宴，更是亞洲籃球發展的縮影。Henry Kerins指出，澳門經典賽是東超全球化過程中的重要一步。「我們希望未來能繼續與澳門以及其他亞洲城市合作，通過籃球推動文化與經濟的繁榮，讓亞洲籃球成為世界籃壇不可或缺的一部分。」
東超澳門經典賽不僅展示了亞洲籃球的實力，還為推動澳門經濟多元化、提升城市國際影響力注入了新的活力。Henry Kerins的遠大願景，讓亞洲籃球的未來更加值得期待。
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Henry Kerins還提到，EASL計劃於2025年將參賽隊伍擴展至16支，並希望聯賽能成為僅次於NBA和歐洲籃球聯賽（EuroLeague）的全球第三大籃球聯賽。儘管擴張面臨挑戰，他表示聯賽將繼續致力於縮小各隊實力差距，提升比賽競爭性，並平衡賽程安排。「我們的目標是讓比賽更激烈、更吸引人，並為亞洲籃球英雄提供更多展示實力的平台。」
Henry Kerins:台灣是亞洲頂尖球隊
此次澳門經典賽吸引了四支亞洲頂尖隊伍參賽，包括來自台灣、南韓和澳門的職業隊伍。這不僅是一次體育盛宴，更是亞洲籃球發展的縮影。Henry Kerins指出，澳門經典賽是東超全球化過程中的重要一步。「我們希望未來能繼續與澳門以及其他亞洲城市合作，通過籃球推動文化與經濟的繁榮，讓亞洲籃球成為世界籃壇不可或缺的一部分。」
東超澳門經典賽不僅展示了亞洲籃球的實力，還為推動澳門經濟多元化、提升城市國際影響力注入了新的活力。Henry Kerins的遠大願景，讓亞洲籃球的未來更加值得期待。