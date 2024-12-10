2024-25賽季東亞超級聯賽（EASL）將於12月11日在澳門新濠影滙綜藝館舉辦首屆「澳門經典賽」，匯聚4支亞洲頂尖球隊，為球迷獻上一場激烈的籃球盛宴，這場比賽不僅是頂級球隊之間的對決，更結合澳門賭場的娛樂元素，結合體育與娛樂，打造一場前所未有的觀賽體驗。《NOWnews今日新聞》為球迷整理懶人包，將帶讀者了解比賽亮點、以及購票和交通資訊，讓你輕鬆掌握所有細節。
為何選在賭場舉辦？ 澳門積極打造「體育之城」
作為亞洲體育與娛樂融合的典範，東超澳門經典賽選擇在新濠影滙舉辦，背後有幾個關鍵因素，首先，東超、新濠積極配合澳門特區政府打造澳門為「體育之城」，賽事獲得澳門體育局大力支持，旨在提升澳門作為國際體育盛地。
另外，藉由賭場的國際化氛圍吸引來自全球的籃球迷，結合新濠影滙綜藝館的頂級設施，讓籃球賽事超越體育本身，成為一場娛樂與競技融合的體驗。不僅如此，比賽當晚將有韓國知名音樂DJ SODA現場表演，進一步豐富觀賽體驗
🏀賽事資訊：
🕖 首場 桃園璞園領航猿 🆚 水原KT音速彈（19:10 開賽）
🌟韓國KBL亞軍「水原KT音速彈」 由天才後衛 許訓 （Heo Hoon）領軍，挑戰桃園璞園領航猿，璞園陣中有「神奇小白」白曜誠、上季P. LEAGUE+最佳球員盧峻翔，再加前NBA猛將葛拉漢助陣。
🌟領航猿在小組賽中以2勝0敗的成績位居A組榜首，隊史在東超聯賽中保持不敗。此次再戰水原KT，雙方將展開新一輪較量。
🕘 次場 澳門黑熊 🆚 新北國王（21:10 開賽）
🌟澳門首支職業籃球隊「澳門黑熊」出動全明星陣容：創造東超史上首次大三元紀錄的崇貴、澳門本地球星劉晉邦，以及身高 高達230公分的「馬爾他巨獸」德古拉震撼全場。
🌟新北國王陣中擁有前NBA巨星林書豪，搭檔兄弟林書緯，加上本年度P. LEAGUE+總決賽MVP李愷諺。澳門黑熊作為地主，將迎戰擁有林書豪的新北國王。雙方實力接近，預計比賽將十分激烈。
💡購票資訊：
票價：澳門幣150元（標準座位），持票觀眾還能免費獲得限量紀念T恤（數量有限，送完即止）。
購票方式：官方網站或場館票務中心購票。
🚌交通路線資訊：
免費穿梭巴士：新濠影滙提供多條路線，從澳門主要地點接送觀眾。
搭乘輕軌：搭乘至「路氹東站」，步行約10分鐘即可抵達。
搭乘計程車：距離澳門機場僅15分鐘車程，方便快捷。
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作為亞洲體育與娛樂融合的典範，東超澳門經典賽選擇在新濠影滙舉辦，背後有幾個關鍵因素，首先，東超、新濠積極配合澳門特區政府打造澳門為「體育之城」，賽事獲得澳門體育局大力支持，旨在提升澳門作為國際體育盛地。
另外，藉由賭場的國際化氛圍吸引來自全球的籃球迷，結合新濠影滙綜藝館的頂級設施，讓籃球賽事超越體育本身，成為一場娛樂與競技融合的體驗。不僅如此，比賽當晚將有韓國知名音樂DJ SODA現場表演，進一步豐富觀賽體驗
🏀賽事資訊：
🕖 首場 桃園璞園領航猿 🆚 水原KT音速彈（19:10 開賽）
🌟韓國KBL亞軍「水原KT音速彈」 由天才後衛 許訓 （Heo Hoon）領軍，挑戰桃園璞園領航猿，璞園陣中有「神奇小白」白曜誠、上季P. LEAGUE+最佳球員盧峻翔，再加前NBA猛將葛拉漢助陣。
🌟領航猿在小組賽中以2勝0敗的成績位居A組榜首，隊史在東超聯賽中保持不敗。此次再戰水原KT，雙方將展開新一輪較量。
🕘 次場 澳門黑熊 🆚 新北國王（21:10 開賽）
🌟澳門首支職業籃球隊「澳門黑熊」出動全明星陣容：創造東超史上首次大三元紀錄的崇貴、澳門本地球星劉晉邦，以及身高 高達230公分的「馬爾他巨獸」德古拉震撼全場。
🌟新北國王陣中擁有前NBA巨星林書豪，搭檔兄弟林書緯，加上本年度P. LEAGUE+總決賽MVP李愷諺。澳門黑熊作為地主，將迎戰擁有林書豪的新北國王。雙方實力接近，預計比賽將十分激烈。
💡購票資訊：
票價：澳門幣150元（標準座位），持票觀眾還能免費獲得限量紀念T恤（數量有限，送完即止）。
購票方式：官方網站或場館票務中心購票。
🚌交通路線資訊：
免費穿梭巴士：新濠影滙提供多條路線，從澳門主要地點接送觀眾。
搭乘輕軌：搭乘至「路氹東站」，步行約10分鐘即可抵達。
搭乘計程車：距離澳門機場僅15分鐘車程，方便快捷。