每月國人外出旅遊人數屢創新高，日本、韓國、東南亞都是熱門地點，即使是到了冬季，這波熱潮仍熱度不減，以韓國為例，像七甲山噴泉冰柱節、太白山雪花節、明列世界三大冬季活動的華川山鱒魚節今年都擴大舉辦，希望透過冰釣、滑雪結合地方特色美食等方式吸引更多的遊客參與活動。
為了增加國人遊韓便利性，同時創造更好的購物體驗。TWQR今年與韓國各大通路跨國合作，讓民眾在韓國四大超商、免稅店、遊樂園等超過20萬家通路，可以直接使台灣Pay進行付款，除了省去換匯、帶現金的麻煩，還免收1.5%的跨國交易手續費，在今年12月31日前，還享有最高20%的現金回饋，要前往韓國旅遊的民眾，千萬不要錯過，明年有計畫造訪韓國的民眾，也不妨持續關注台灣Pay官方網站，掌握最新活動資訊。
台灣Pay自今年起進入韓國市場，持續與各種不同通路如便利商店、百貨公司、免稅商店、飯店、咖啡廳、遊樂園等串連合作，目前合作店家已超過為國人於韓國旅遊時透過電子支付創造更多便利性，除此之外，台灣Pay也透過其多種便利台灣Pay的跨國付款功能及具競爭力的現金回饋及優惠活動，讓國人赴韓旅遊時對於電子支付有更多不同的選擇。未來台灣Pay也將推出更多不同的優惠以及拓展更多的合作通路，讓國人不論在國內或海外都能夠享有安全、可靠的愜意。
目前支援韓國購物服務的金融機構包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、高雄銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、花蓮二信、三信銀行、新光銀行及元大銀行等，民眾可以使用行動銀行App或是透過台灣行動支付App進行付款，消費後會立即顯示實際扣款金額，帳目清楚好管理。
更多台灣Pay在韓國消費的相關資訊請看台灣Pay韓國專區。
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目前支援韓國購物服務的金融機構包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、高雄銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、花蓮二信、三信銀行、新光銀行及元大銀行等，民眾可以使用行動銀行App或是透過台灣行動支付App進行付款，消費後會立即顯示實際扣款金額，帳目清楚好管理。
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