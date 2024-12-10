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▲領航猿Pilots Crew是東超歷史上首次邀請台灣啦啦隊參與國際賽事。(圖/領航猿提供)

2024東亞超級聯賽（EASL）澳門經典賽即將於明(11)日揭開序幕，作為比賽特邀表演嘉賓，「Pilots Crew x EASL東超啦啦隊」將在兩場焦點對決中登場。首場比賽，領航猿將於晚間7點迎戰韓國KBL勁旅水原KT音速彈，啦啦隊將以最熱情的演出為球隊助威，點燃現場氣氛。緊接著於9點開打的澳門黑熊對決新北國王的賽事中，Pilots Crew將帶來另一場充滿活力的精彩表演，向國際籃球舞台展示台灣啦啦隊的無限可能。Pilots Crew隊長牙牙表示：「真的很開心也很榮幸能有這樣的機會參與國際賽事，感謝球團一直支持我們，提供不同的舞台讓我們能盡情展現自己！我們一定會用最熱情的表演，為領航猿加油助威，也希望讓更多人認識Pilots Crew。」此次出征的成員包括跨界演藝的隊長牙牙、韓籍成員趙娟週、精神領袖油米、舞蹈擔當姵宸，以及棒籃雙棲的心璇、寧寧和黑耀精靈團員依沛。全員目前正進行緊鑼密鼓的排練，期待以專業的舞台呈現讓觀眾留下深刻印象。這次出征不僅是領航猿啦啦隊的榮耀，更是一場推廣台灣籃球文化與啦啦隊專業實力的國際盛宴。Pilots Crew的表演將為澳門經典賽注入更多亮點，讓亞洲乃至世界的球迷感受到台灣籃球的熱情與魅力。