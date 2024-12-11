朱育賢在自由市場超搶手！樂天桃猿野手朱育賢，參加世界12強棒球錦標賽，在冠軍戰上演「再見雙殺」，幫助中華隊奪冠而受到矚目，昨（10）日傳出已經和味全龍達成4年合約共識，且平均月薪更提高到85萬元，而目前自由市場上的大物，還有中信兄弟的「雙子」陳子豪、詹子賢以及統一獅的守護神陳韻文。值得一提的是，朱育賢不僅是最晚才提出FA申請，同時也是4人中年齡最大的球員，但卻最早加薪落腳味全龍，顯見在自由市場中相當搶手。
年齡較大但近況最穩定 多元守備位置是優勢
回顧季末開放FA申請期間時，先是兄弟的詹子賢、陳子豪，還有陳韻文確定提出FA申請後，朱育賢才在截止日當天表示將會執行FA，成為中職第4位自由市場大物。
根據相關消息指出，味全向朱育賢遞出一紙4年、月薪約85萬的合約，讓他決定在昨（10）日和球團碰面，敲定合約細節，並且雙方已經大致達成協議，結果朱育賢反倒成為最快找到落腳處的自由球員。
儘管朱育賢目前已經33歲，是4人中年齡最大的球員，不過在上賽季的狀況卻是最穩定的，本季總共出賽111場，繳出高水準的2成95打擊率，上壘率3成45、長打率4成23，外加12轟、59打點。
更重要的是，朱育賢在防守部分可以兼任左外野手和一壘手，對於球隊來說能夠更加靈活應用，尤其味全外野相對缺少長打火力，朱育賢的加入恰好補上這一缺口。不過朱育賢屬A級自由球員，除了合約薪水外，按規定母隊樂天可以選擇1位25人名單外球員和龍隊支付的補償薪資75％（675萬），或由龍隊支付1125萬元的全額轉隊費。
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回顧季末開放FA申請期間時，先是兄弟的詹子賢、陳子豪，還有陳韻文確定提出FA申請後，朱育賢才在截止日當天表示將會執行FA，成為中職第4位自由市場大物。
根據相關消息指出，味全向朱育賢遞出一紙4年、月薪約85萬的合約，讓他決定在昨（10）日和球團碰面，敲定合約細節，並且雙方已經大致達成協議，結果朱育賢反倒成為最快找到落腳處的自由球員。
儘管朱育賢目前已經33歲，是4人中年齡最大的球員，不過在上賽季的狀況卻是最穩定的，本季總共出賽111場，繳出高水準的2成95打擊率，上壘率3成45、長打率4成23，外加12轟、59打點。
更重要的是，朱育賢在防守部分可以兼任左外野手和一壘手，對於球隊來說能夠更加靈活應用，尤其味全外野相對缺少長打火力，朱育賢的加入恰好補上這一缺口。不過朱育賢屬A級自由球員，除了合約薪水外，按規定母隊樂天可以選擇1位25人名單外球員和龍隊支付的補償薪資75％（675萬），或由龍隊支付1125萬元的全額轉隊費。