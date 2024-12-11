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▲樂天桃猿外野手朱育賢，正式行使自由球員權利（FA）後受訪發聲，表示希望透過自己的決定，鼓勵低順位球員，只要持續努力，也能有這樣的機會。（圖／中華棒協提供）

朱育賢在自由市場超搶手！樂天桃猿野手朱育賢，參加世界12強棒球錦標賽，在冠軍戰上演「再見雙殺」，幫助中華隊奪冠而受到矚目，昨（10）日傳出已經和味全龍達成4年合約共識，且平均月薪更提高到85萬元，而目前自由市場上的大物，還有中信兄弟的「雙子」陳子豪、詹子賢以及統一獅的守護神陳韻文。回顧季末開放FA申請期間時，根據相關消息指出，儘管朱育賢目前已經33歲，是4人中年齡最大的球員，不過朱育賢屬A級自由球員，除了合約薪水外，按規定母隊樂天可以選擇1位25人名單外球員和龍隊支付的補償薪資75％（675萬），或由龍隊支付1125萬元的全額轉隊費。