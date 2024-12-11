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知名狗仔葛斯齊爆料今（11）日凌晨再爆料民進黨立委王定宇與某女子的對話截圖，王定宇先是要對方「九點要穿怎樣來見我，拍給我看」，得知沒辦法和對方碰面後，竟語帶恐嚇「妳見我的動力其實不強，對吧？」對方則回應「宇哥，我其實會怕。」對此，民進黨立委王義川表示，自己不知道實際狀況，請爆料者去跟法院講。葛斯齊先前就在臉書曝光王定宇與某女子的對話截圖，女子表示自己已經在台南，正在跟同學吃飯，王定宇回應「晚上我看看，九點打給妳」，甚至表示，該名女子也回覆一個「蛤？」的貼圖，似乎相當驚訝。葛斯齊今又在臉書曝光後續對話，該名女子表示因朋友失戀，狀況不太好，自己需要陪對方，暗示可能無法見面。沒想到王定宇竟語帶威脅地回覆「所以，今天先不要了嗎？」、「一延再延就會無緣喔」、「妳見我的動力其實不強，對吧？」該名女子回覆，「宇哥，我其實會怕，我怕被跟拍，怕影響你，怕影響整個黨」。對此，王義川在立院被問到王定宇被爆料對話一事，他表示王定宇已對這件事情提告，既然當事人都已經說沒有這回事，提出指控的人是否應該去跟法院說，證明他的消息來源是真是假。