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▲2024雙子座流星雨輻射點大約晚上7時升起，12月15日凌晨2時輻射點接近天頂，越接近午夜越容易看到流星。（圖／台北市立天文館提供）

▲南瀛天文館將在本週六舉辦現場觀測活動，帶領民眾深入探索流星的秘密。（圖／南瀛天文館提供）

▲2025年「象限儀座流星雨」將在1月3日晚間達到極大，每小時天頂流星數上80顆。（圖／台北市立天文館提供）

歲末年初的流星雨接續爆發！同為「年度3大流星雨」的雙子座流星雨、象限儀座流星雨，分別在本週六（12/14）、明年1/3接力登場，象限儀座流星雨「每小時天頂流星數」也有80顆，且不受月光影響，觀賞條件極佳。雙子座流星雨特色為速度「中等偏慢」，約每秒35公里，，通常會在每年12月中旬左右出沒，2024年極大期預估發生在12月14日，12月15日凌晨2時輻射點接近天頂，越接近午夜越容易看到流星。台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，雙子座流星雨的輻射點雖然是在東方升起，但其實流星出現的時間和位置並不固定也無法預測，若使用高感度數位相機攝影，就能留下精彩美景。，讓民眾透過網路也能即時欣賞到這次難得的流星雨美景。南瀛天文館也表示，12月14日當晚6點到午夜12點，將舉辦現場觀測活動，包括專題講座、星空導覽與望遠鏡實務觀測，讓民眾深入探索流星的秘密。🟡象象限儀座流星雨活躍期從12月28日持續至1月12日，。當晚月齡僅3.6，不受月光影響，觀賞條件極佳。象限儀座流星雨的輻射點在牧夫座頭部附近，，流星雨大多來源於彗星，但象限儀座流星雨有可能是來自於小行星196256（2003 EH1）的殘留物。小行星196256可能是由彗星的彗核解體的碎塊，由於其運行軌道與地球軌道成幾乎垂直的位置，所以象限儀座流星雨的特色是高峰期短，只有不到半天的時間，大多集中於極大期前後數小時。