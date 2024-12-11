歲末年初的流星雨接續爆發！同為「年度3大流星雨」的雙子座流星雨、象限儀座流星雨，分別在本週六（12/14）、明年1/3接力登場，今年雙子座流星雨「每小時天頂流星數（ZHR）」高達150顆；象限儀座流星雨「每小時天頂流星數」也有80顆，且不受月光影響，觀賞條件極佳。
🟡雙子座流星雨時間、方位、觀賞地點
雙子座流星雨特色為速度「中等偏慢」，約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色鮮豔，通常會在每年12月中旬左右出沒，2024年極大期預估發生在12月14日，預估每小時天頂流星率（ZHR）約為150，輻射點大約晚上7時升起，12月15日凌晨2時輻射點接近天頂，越接近午夜越容易看到流星。
台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，雙子座流星雨的輻射點雖然是在東方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見雙子座流星雨的美貌。
🟡雙子座流星雨直播、觀賞活動
流星出現的時間和位置並不固定也無法預測，若使用高感度數位相機攝影，就能留下精彩美景。台北天文館也將在流星雨極大期晚間，以高畫質攝影機進行星空直播，讓民眾透過網路也能即時欣賞到這次難得的流星雨美景。
南瀛天文館也表示，12月14日當晚6點到午夜12點，將舉辦現場觀測活動，包括專題講座、星空導覽與望遠鏡實務觀測，讓民眾深入探索流星的秘密。
🟡象限儀座流星雨時間
象限儀座流星雨活躍期從12月28日持續至1月12日，2025年極大期發生在台灣時間1月3日午夜23時左右， ZHR大約為80，但可能在60至200之間變動。當晚月齡僅3.6，不受月光影響，觀賞條件極佳。
象限儀座流星雨的輻射點在牧夫座頭部附近，特色「流星明亮且速度中等」，常有明亮的火流星，流星雨大多來源於彗星，但象限儀座流星雨有可能是來自於小行星196256（2003 EH1）的殘留物。
小行星196256可能是由彗星的彗核解體的碎塊，由於其運行軌道與地球軌道成幾乎垂直的位置，所以象限儀座流星雨的特色是高峰期短，只有不到半天的時間，大多集中於極大期前後數小時。
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雙子座流星雨特色為速度「中等偏慢」，約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色鮮豔，通常會在每年12月中旬左右出沒，2024年極大期預估發生在12月14日，預估每小時天頂流星率（ZHR）約為150，輻射點大約晚上7時升起，12月15日凌晨2時輻射點接近天頂，越接近午夜越容易看到流星。
台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，雙子座流星雨的輻射點雖然是在東方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見雙子座流星雨的美貌。
🟡雙子座流星雨直播、觀賞活動
流星出現的時間和位置並不固定也無法預測，若使用高感度數位相機攝影，就能留下精彩美景。台北天文館也將在流星雨極大期晚間，以高畫質攝影機進行星空直播，讓民眾透過網路也能即時欣賞到這次難得的流星雨美景。
南瀛天文館也表示，12月14日當晚6點到午夜12點，將舉辦現場觀測活動，包括專題講座、星空導覽與望遠鏡實務觀測，讓民眾深入探索流星的秘密。
🟡象限儀座流星雨時間
象限儀座流星雨活躍期從12月28日持續至1月12日，2025年極大期發生在台灣時間1月3日午夜23時左右， ZHR大約為80，但可能在60至200之間變動。當晚月齡僅3.6，不受月光影響，觀賞條件極佳。
象限儀座流星雨的輻射點在牧夫座頭部附近，特色「流星明亮且速度中等」，常有明亮的火流星，流星雨大多來源於彗星，但象限儀座流星雨有可能是來自於小行星196256（2003 EH1）的殘留物。
小行星196256可能是由彗星的彗核解體的碎塊，由於其運行軌道與地球軌道成幾乎垂直的位置，所以象限儀座流星雨的特色是高峰期短，只有不到半天的時間，大多集中於極大期前後數小時。