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▲吳尤安娜透露，自己跌倒臉部骨折的消息，還附上醫院診斷書。（圖／取自吳尤安娜 IG）

韓國電視台MBC天氣預報員吳尤安娜（Oh Yoanna）9月初曾分享自己臉部骨折、摔斷牙齒的消息，不過9月中後就再也沒有更新近況，沒想到根據MBC昨（10）日的報導，吳尤安娜已於9月離世，得年28歲。對此家屬相當低調，未向外界透露確切死因。吳尤安娜9月9日發文透露自己臉部受傷，還分享診斷書照片，上面寫著「正面跌倒、摔斷牙、臉部其他部位骨折」，而12日後她就再也沒有更新IG限時動態以及貼文，不少粉絲也紛紛留言詢問近況，沒想到時隔3個月傳出來的卻是不幸的消息。根據MBC的報導，吳尤安娜已經在9月離世，不過家屬相當低調，並未對外公開詳細死因，而她的同事則透露，是在中秋節左右聽到此消息，對此事氣象播報員同事間也感到很遺憾、悲傷。吳尤安娜在2017年曾參與JYP的公開招募獲得外貌獎，但之後選擇當氣象播報員，2022年她參與節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》曾說，「能介紹氣象主播這個職業，對我來說是非常光榮的一瞬間，會銘記於心」。